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РИА Новости

Тайфун "Митаг" не угрожает Приморью, считают синоптики

14:33 30.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКатер проплывает возле Острова Русский в заливе Петра Великого во Владивостоке
Катер проплывает возле Острова Русский в заливе Петра Великого во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Катер проплывает возле Острова Русский в заливе Петра Великого во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Тайфун "Митаг" под порядковым номером 18 не угрожает Приморью, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.
"Приморскому краю этот тайфун не угрожает. Ориентировочно 3 октября тайфун "Митаг" пройдет Корейский пролив и выйдет в южную часть Японского моря, далее, прижимаясь к острову Хонсю, через северную его часть уйдет в северо-восточном направлении вдоль Курильских островов к Камчатке", - сказал Борис Кубай в интервью, опубликованном на официальном сайте Примгидромета.
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Синоптик также пояснил, почему тайфун "Митаг" не коснется Приморья.
"К моменту выхода тайфуна на Корейский пролив, 3 октября, туда должен сместиться с севера на юг атмосферный фронт и "втянуться" в циркуляцию тайфуна. При этом, чем большими будут контрасты температур за холодным фронтом и чем дальше на юг Жёлтого моря будет проникать холодная воздушная масса, тем с большей силой тайфун будет выталкиваться с юга на север, при этом резко увеличивая свои энергетические запасы", - отметил Кубай.
Синоптики прогнозируют, что с теплой погодой приморцам придется проститься уже на этой неделе, в пятницу, 4 октября, когда "субтропики заменятся несколько трансформированной арктической воздушной массой". И если в понедельник, 30 сентября, температура воздуха составляет +15 градусов, то 4 октября может опуститься до +3 градусов, а с 5 октября составит около 0 градусов.
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