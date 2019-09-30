На Адмиралтейских верфях в 2020 году заложат третий рыболовный супертраулер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Третий в серии большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 заложат на Адмиралтейских верфях в мае-июне 2020 года, сообщил журналистам генеральный директор верфей Александр Бузаков.

В понедельник на АО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественная церемония резки металла на третий большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 для Русской рыбопромышленной компании.

"Этот траулер будет заложен сразу же после спуска в мае 2020 года второго траулера. Это будет конец мая либо июнь", - сказал Бузаков. "Серия траулеров на Адмиралтейских верфях продолжает строиться. Для нас это достаточно знаковое событие. Работы по третьему траулера запущены в сроки согласно заключённому контракту... Это высокотехнологичные суда, которые ждёт наш заказчик. А с нашей стороны заверяем, что все суда будут сданы в сроки по заключённому контракту", - сказал на Бузаков на церемонии.

Генеральный директор ООО "Русская рыбопромышленная компания" Федор Кирсанов отметил, что в настоящее время на стапелях Адмиралтейских верфей находятся корпуса двух траулеров. "Это мощные, современные, высокотехнологичные суда, которые в среднем в год будут добывать порядка 60 тысяч тонн рыбы, это в 1,5-2 раза больше, чем действующие... Порядка 250 рыб в минуту это судно будет добывать в среднем", - сказал он.

К резке металла на четвертый траулер верфь планирует приступить в декабре 2019 года. Четвертое судно в серии будет заложено в августе 2020 года, к моменту закладки будут готовы секции корпусов для сборки.

Техническая готовность первого траулера оценивается в 30%, спуск на воду намечен на март 2020 года. Корпус второго траулера планируется сформировать до конца года, спустить на воду - в мае 2020 года. Оба судна будут переданы заказчику в 2021 году.

Траулер проекта СТ-192 - это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом и большей производительностью, одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире. Оно будет рассчитано на ежегодный вылов более 50 тысяч тонн рыбы и выпуск около 15 тысяч тонн филе, фарша и сурими.

Супертраулер строится для "Русской рыбопромышленной компании". Контракт на строительство траулеров (6 плюс четыре в опционе) между АО "Адмиралтейские верфи" и ООО "РРПК" подписан в октябре 2017 года. Технический проект выполнили в ООО "Морское инженерное бюро – дизайн – СПб", рабочий проект разрабатывает АО "КБ "Вымпел". Вся серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками и разрывами около года между парами.

Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения и транспортировки в порт назначения. Траулеры смогут работать в самых сложных погодных условиях, а оснащение современным технологическим оборудованием позволит производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт - сурими. Поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых комплексов.