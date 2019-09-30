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РИА Новости

BMW отзовет в России 287 авто из-за возможных дефектов подголовника

14:21 30.09.2019
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© Фото : BMWАвтомобиль BMW X3
Автомобиль BMW X3
© Фото : BMW
Автомобиль BMW X3. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости/Прайм. Официальный представитель BMW на российском рынке "БМВ русланд трейдинг" отзывает 287 автомобилей BMW X3 (G20) из-за возможных дефектов подголовника, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с июля по декабрь 2019 года. "Причиной отзыва транспортных средств является фиксатор центрального заднего подголовника, который может сломаться из-за измененной сварки на опорной штанге подголовника. В случае заднего столкновения существует повышенная опасность получения травм из-за недостаточного удержания подголовника", - говорится в сообщении.
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Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для замены заднего центрального подголовника. Все работы будут бесплатны для владельцев.
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