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РИА Новости

"Самрук-Казына" планирует провести IPO еще восьми компаний

14:21 30.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонумент "Астана-Байтерек" в Астане, Казахстан
Монумент Астана-Байтерек в Астане, Казахстан
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Фонд "Самрук-Казына" планирует провести IPO, продажу стратегическому инвестору еще восьми компаний фонда, являющихся национальными операторами в энергетике, телекоммуникациях, инфраструктуре, говорится в сообщении АО "ФНБ "Самрук-Қазына".
Фонд реализует масштабную программу приватизации, утвержденную правительством Казахстана. В соответствии с принципами Yellow Pages, в конкурентную среду было передано 89 предприятий и выручено 192 миллиарда тенге, заявил на пленарной сессии "Будущее источников энергии: инновационный рост" в рамках Kazakhstan Energy Week председатель правления фонда Ахметжан Есимов.
Он напомнил, что в ноябре 2018 года в рамках IPO успешно состоялось размещение 15% акций урановой компании АО "НАК "Казатомпром". Одним из инвесторов выступил Нацбанк, приобретя в портфель Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) ценные бумаги компании на сумму 150 миллионов долларов. На сегодняшний день от этой сделки доход ЕНПФ составил 21 миллиард тенге.

"Планируется IPO, продажа стратегическому инвестору восьми компаний фонда, являющихся национальными операторами в энергетике, телекоммуникациях, инфраструктуре. Доход пенсионного фонда составил 21 миллиард тенге, а поступления в Нацфонд составили 168 миллиардов тенге", - подчеркнул Есимов.

С момента IPO "Казатомпрома" рыночная стоимость компании выросла с 3 до 4 миллиардов долларов. Также "Казатомпром" реализует проект по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций, направленный на изготовление конечной продукции с объемом инвестиций 30 миллиардов тенге.
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" — фонд, единственным акционером которого является правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году и представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Казахстана и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений. Фонд "Самрук-Қазына" выполняет свою миссию путем реализации стратегических целей и четырех стратегических инициатив, таких как повышение рентабельности компаний, оптимизация структуры портфеля, диверсификация доходов и корпоративное управление и устойчивое развитие. Активы фонда составляют около 67 миллиардов долларов. В группу компаний АО "Самрук-Қазына" входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики.
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