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РИА Новости
Туризм

Эксперт: Петербург страдает из-за неготовности к наплыву туристов

15:38 30.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТуристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Туристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург принимает в шесть раз меньше иностранных гостей в соотношении к одному местному жителю, чем города с овертуризмом, поэтому нужно решать проблемы неготовности Северной столицы к наплыву туристов, а не ограничивать потоки иностранцев, заявил РИА Новости исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.
Понятие "овертуризм" используется, когда число прибывающих в город туристов превышает разумные пределы и грозит разрушением самобытности того или иного места.
"Сейчас многие говорят об овертуризме в Санкт-Петербурге, которого на самом деле нет. Есть разные методики, которые сопоставляют число туристов с количеством жителей. Туризм начинает восприниматься как отрасль, когда на одного жителя приходится пять туристов (в год – Прим. ред.), а овертуризм начинается от 10 гостей на одного аборигена. В Северной столице же пока на одного петербуржца приходится только полтора туриста", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
По мнению Агамова, Санкт-Петербургу еще очень далеко до той ситуации, которая уже сложилась, например, в Барселоне. Впечатление, что город задыхается от иностранных гостей, по его словам, говорит лишь о том, что инфраструктура Северной столицы просто не готова для принятия большего количества туристов.
"Мы не имеем права говорить, что уже исчерпали свой ресурс по приему гостей, так как сделано много, но не достаточно. Сейчас нужно начинать использовать новые технологии и понимать, что имеем дело с "проблемой роста", а не с овертуризмом. Россия давно хотела получить больше иностранных туристов, но когда успех пришел хотя бы в Москву и Санкт-Петербург, мы растерялись и не знаем, что нужно делать, чтобы всем было удобно. О том, что нас ждет такая проблема, эксперты говорили раньше, но теперь она встала в реальный рост", - считает эксперт.
Ранее замминистра культуры РФ Алла Манилова обратила внимание на то, что из-за большого потока китайских туристов в Царском селе российские гости не всегда могут попасть в главный объект музея-заповедника – Екатерининский дворец. Как вариант, она предложила ввести отдельные дни посещений для гостей из различных стран.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКитайЕвропаСШАСанкт-Петербург
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