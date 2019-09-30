Киев планирует упростить визовый режим для большинства стран мира

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Кабмин Украины планирует за пять лет упростить визовый режим для граждан большинства стран, "не представляющих иммиграционной угрозы", следует из программы деятельности правительства, обнародованной в понедельник на сайте Верховной рады.

"В течение следующих пяти лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране", - говорится в программе.

Кабмин также планирует увеличить перечень стран с безвизовым режимом для украинцев.

"За следующие 5 лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки. В 2020 году будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией", - говорится в документе.