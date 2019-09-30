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РИА Новости

Киев увеличит число военных подразделений для выполнения общих задач с НАТО

14:15 30.09.2019 (обновлено: 14:19 30.09.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника вооруженных сил Украины на военном параде в Киеве
Военная техника вооруженных сил Украины на военном параде в Киеве
© РИА Новости
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Военная техника вооруженных сил Украины на военном параде в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Кабмин Украины планирует за 5 лет поэтапно нарастить число подразделений вооруженных сил, способных к выполнению общих задач с подразделениями стран-партнеров НАТО, следует из программы деятельности правительства, обнародованной в понедельник на сайте Верховной рады.
"В рамках евроатлантической интеграции мы начнем поэтапное наращивание количества подразделений, способных к выполнению общих задач с соответствующими подразделениями стран-партнеров. Для этого мы внедрим управленческие принципы НАТО в системе объединенного руководства силами обороны и военного управления вооруженными силами Украины", - говорится в программе.
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Там отмечается, что кабмин планирует начать создание новой системы территориальной обороны Украины с привлечением широких слоев населения. "Программы подготовки офицеров и сержантов предусматривают изучение доктрин, процедур и стандартов НАТО, приобретение соответствующего уровня знания иностранного языка и формирование необходимых лидерских качеств", - говорится в документе.
Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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