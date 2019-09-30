Киев увеличит число военных подразделений для выполнения общих задач с НАТО

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Кабмин Украины планирует за 5 лет поэтапно нарастить число подразделений вооруженных сил, способных к выполнению общих задач с подразделениями стран-партнеров НАТО, следует из программы деятельности правительства, обнародованной в понедельник на сайте Верховной рады.

"В рамках евроатлантической интеграции мы начнем поэтапное наращивание количества подразделений, способных к выполнению общих задач с соответствующими подразделениями стран-партнеров. Для этого мы внедрим управленческие принципы НАТО в системе объединенного руководства силами обороны и военного управления вооруженными силами Украины", - говорится в программе.

Там отмечается, что кабмин планирует начать создание новой системы территориальной обороны Украины с привлечением широких слоев населения. "Программы подготовки офицеров и сержантов предусматривают изучение доктрин, процедур и стандартов НАТО, приобретение соответствующего уровня знания иностранного языка и формирование необходимых лидерских качеств", - говорится в документе.

Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.