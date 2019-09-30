В ДНР один человек погиб за сутки из-за обстрелов

"В преддверии встречи контактной группы в Минске, которая состоится 1 октября, противник увеличивает интенсивность обстрелов территории нашей республики. Только за прошедшие сутки преступные действия бесконтрольных боевиков привели к ранению двух мирных жителей и гибели военнослужащего Народной милиции", - сказал Никитин.