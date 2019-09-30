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РИА Новости

В ДНР один человек погиб за сутки из-за обстрелов

14:11 30.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов в Донбассе в преддверии встречи контактной группы в Минске, за минувшие сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике один человек погиб, двое ранены, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
"В преддверии встречи контактной группы в Минске, которая состоится 1 октября, противник увеличивает интенсивность обстрелов территории нашей республики. Только за прошедшие сутки преступные действия бесконтрольных боевиков привели к ранению двух мирных жителей и гибели военнослужащего Народной милиции", - сказал Никитин.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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