В ДНР один человек погиб за сутки из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов в Донбассе в преддверии встречи контактной группы в Минске, за минувшие сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике один человек погиб, двое ранены, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
"В преддверии встречи контактной группы в Минске, которая состоится 1 октября, противник увеличивает интенсивность обстрелов территории нашей республики. Только за прошедшие сутки преступные действия бесконтрольных боевиков привели к ранению двух мирных жителей и гибели военнослужащего Народной милиции", - сказал Никитин.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru