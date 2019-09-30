Председатель ПАСЕ рассчитывает на открытый диалог с Россией по Украине

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) открывает возможности для честного диалога, в том числе и по украинскому кризису, заявила председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье на открытии осенней сессии организации.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.

"Даже в случае самых сложных кризисов мы не должны закрывать дверь для диалога, необходимо общаться и обмениваться мнениями. Тот факт, что российская делегация вновь обрела место в рядах ассамблеи, дает нам возможность работать с российским парламентом. Мы можем обсуждать с ними темы, представляющие общий интерес, а также темы, которые вызывают нашу обеспокоенность", - заявила Паскье, отметив, что ассамблея рассчитывает "на открытый и честный диалог с российскими коллегами".

Также Паскье выразила сожаление в связи с отсутствием украинской делегации на сессии.

ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России - в апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.