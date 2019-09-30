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РИА Новости

Председатель ПАСЕ рассчитывает на открытый диалог с Россией по Украине

14:07 30.09.2019
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© Фото : Council of Europe/ Klara BeckПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье во время летней сессии
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье во время летней сессии
© Фото : Council of Europe/ Klara Beck
СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) открывает возможности для честного диалога, в том числе и по украинскому кризису, заявила председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье на открытии осенней сессии организации.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.
"Даже в случае самых сложных кризисов мы не должны закрывать дверь для диалога, необходимо общаться и обмениваться мнениями. Тот факт, что российская делегация вновь обрела место в рядах ассамблеи, дает нам возможность работать с российским парламентом. Мы можем обсуждать с ними темы, представляющие общий интерес, а также темы, которые вызывают нашу обеспокоенность", - заявила Паскье, отметив, что ассамблея рассчитывает "на открытый и честный диалог с российскими коллегами".
Также Паскье выразила сожаление в связи с отсутствием украинской делегации на сессии.
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ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России - в апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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