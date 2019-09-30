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РИА Новости

В церкви Сен-Сюльпис в Париже проходит месса в память о Шираке

13:30 30.09.2019 (обновлено: 15:46 30.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди, собравшиеся у церкви Сен-Сюльпис перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Люди, собравшиеся у церкви Сен-Сюльпис перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком началась в церкви Сен-Сюльпис в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, премьер-министр страны Эдуар Филипп, члены французского правительства. Супруга Ширака Бернадетт не присутствует на мессе по состоянию здоровья, сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети, начиная мессу.
В Париж прибыли ряд иностранные делегации. Россию представляет президент Владимир Путин.
В числе тех, кто также пришёл почтить память Ширака, - главы верхней и нижней палат парламента, мэр Парижа, бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, экс-премьер-министры Франции Ален Жюппе, Франсуа Фийон и другие.
Около церкви собрались сотни людей. Гроб с телом Ширака был встречен аплодисментами.
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Перед храмом установлены два больших экрана, на которых транслируется месса в память о Шираке. Мероприятие освещает большое количество журналистов.
В воскресенье по желанию семьи политика в Доме Инвалидов было организовано народное прощание. Желающих отдать последние почести бывшему французскому президенту было так много, что Дом Инвалидов был открыт до утра понедельника.
Ширак скончался в возрасте 86 лет 26 сентября. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на протяжении 18 лет был мэром Парижа. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, которая скончалась в 2016 году.
Прощание с Жаком Шираком
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Прощание с Жаком Шираком проходило в парижской церкви Сен-Сюльпис.

Перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
1 из 17

Прощание с Жаком Шираком проходило в парижской церкви Сен-Сюльпис.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около храма собрались сотни людей.

Люди, собравшиеся у церкви Сен-Сюльпис перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
2 из 17

Около храма собрались сотни людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

У входа в Сен-Сюльпис прибывающих встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

На фото: экс президент США Билл Клинтон и Эдуар Филипп.

Экс президент США Билл Клинтон и премьер-министр Франции Эдуар Филипп перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
3 из 17

У входа в Сен-Сюльпис прибывающих встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

На фото: экс президент США Билл Клинтон и Эдуар Филипп.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

В церемонии прощания приняли участие около 30 глав государств и правительств.

Похоронный кортеж бывшего президента Франции Жака Ширака
4 из 17

В церемонии прощания приняли участие около 30 глав государств и правительств.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Россию представлял президент Владимир Путин.

 Президент РФ В. Путин перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
5 из 17

Россию представлял президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай у церкви Сен-Сюльпис.

Экс президент Афганистана Хамид Карзай перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
6 из 17

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай у церкви Сен-Сюльпис.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Philippe Lopez

На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой и члены французского правительства.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии прощания с Жаком Шираком
7 из 17

На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой и члены французского правительства.

© AFP 2019 / Philippe Lopez
© AFP 2019 / Philippe Wojazer / Pool

Эммануэль Макрон на церемонии прощания с Жаком Шираком.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии прощания с Жаком Шираком
8 из 17

Эммануэль Макрон на церемонии прощания с Жаком Шираком.

© AFP 2019 / Philippe Wojazer / Pool
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Перед храмом установили два больших экрана, где транслировали мессу.

Женщина у церкви Сен-Сюльпис, где проходит траурная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
9 из 17

Перед храмом установили два больших экрана, где транслировали мессу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В числе тех, кто пришел почтить память Ширака, — бывший президент Франции Николя Саркози с супругой.

Экс президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
10 из 17

В числе тех, кто пришел почтить память Ширака, — бывший президент Франции Николя Саркози с супругой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
11 из 17

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
12 из 17

Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Экс-президент Франции Франсуа Олланд на церемонии прощания с Жаком Шираком.

Экс президент Франции Франсуа Олланд перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
13 из 17

Экс-президент Франции Франсуа Олланд на церемонии прощания с Жаком Шираком.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Charles Platiau

Ровно в полдень самый большой колокол собора Парижской Богоматери прозвонил в память о Жаке Шираке.

Люди, собравшиеся у церкви Сен-Сюльпис перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
14 из 17

Ровно в полдень самый большой колокол собора Парижской Богоматери прозвонил в память о Жаке Шираке.

© REUTERS / Charles Platiau
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Наследный принц Марокко Мулай Хассан у церкви Сен-Сюльпис.

Наследный принц Марокко Мулай Хассан перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис.
15 из 17

Наследный принц Марокко Мулай Хассан у церкви Сен-Сюльпис.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Гроб с телом вынесли из церкви под аплодисменты людей, собравшиеся у храма.

Церемония прощания с Жаком Шираком
16 из 17

Гроб с телом вынесли из церкви под аплодисменты людей, собравшиеся у храма.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Francois Mori / Pool

Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже.

Церемония прощания с Жаком Шираком в церкви Сен-Сюльпис
17 из 17

Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже.

© AFP 2019 / Francois Mori / Pool
1 из 17

Прощание с Жаком Шираком проходило в парижской церкви Сен-Сюльпис.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 17

Около храма собрались сотни людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 17

У входа в Сен-Сюльпис прибывающих встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

На фото: экс президент США Билл Клинтон и Эдуар Филипп.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 17

В церемонии прощания приняли участие около 30 глав государств и правительств.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
5 из 17

Россию представлял президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 17

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай у церкви Сен-Сюльпис.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 17

На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой и члены французского правительства.

© AFP 2019 / Philippe Lopez
8 из 17

Эммануэль Макрон на церемонии прощания с Жаком Шираком.

© AFP 2019 / Philippe Wojazer / Pool
9 из 17

Перед храмом установили два больших экрана, где транслировали мессу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 17

В числе тех, кто пришел почтить память Ширака, — бывший президент Франции Николя Саркози с супругой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 17

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 17

Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 17

Экс-президент Франции Франсуа Олланд на церемонии прощания с Жаком Шираком.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
14 из 17

Ровно в полдень самый большой колокол собора Парижской Богоматери прозвонил в память о Жаке Шираке.

© REUTERS / Charles Platiau
15 из 17

Наследный принц Марокко Мулай Хассан у церкви Сен-Сюльпис.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
16 из 17

Гроб с телом вынесли из церкви под аплодисменты людей, собравшиеся у храма.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
17 из 17

Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже.

© AFP 2019 / Francois Mori / Pool
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