В церкви Сен-Сюльпис в Париже проходит месса в память о Шираке

Люди, собравшиеся у церкви Сен-Сюльпис перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком началась в церкви Сен-Сюльпис в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, премьер-министр страны Эдуар Филипп, члены французского правительства. Супруга Ширака Бернадетт не присутствует на мессе по состоянию здоровья, сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети, начиная мессу.

В Париж прибыли ряд иностранные делегации. Россию представляет президент Владимир Путин.

В числе тех, кто также пришёл почтить память Ширака, - главы верхней и нижней палат парламента, мэр Парижа, бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, экс-премьер-министры Франции Ален Жюппе, Франсуа Фийон и другие.

Около церкви собрались сотни людей. Гроб с телом Ширака был встречен аплодисментами.

Перед храмом установлены два больших экрана, на которых транслируется месса в память о Шираке. Мероприятие освещает большое количество журналистов.

В воскресенье по желанию семьи политика в Доме Инвалидов было организовано народное прощание. Желающих отдать последние почести бывшему французскому президенту было так много, что Дом Инвалидов был открыт до утра понедельника.