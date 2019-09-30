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РИА Новости

В Петербурге подростка осудили за поджог школьницы

13:12 30.09.2019 (обновлено: 13:16 30.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подросток из Санкт-Петербурга получил 2,5 года воспитательной колонии за то, что облил горючей жидкостью и поджег школьницу, сообщается на сайте регионального ГСУСК России.
По данным следствия, подросток в ноябре 2018 года в квартире дома на проспекте Науки облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджег. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, 15-летнего ученика восьмого класса задержали.
"Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
В СК отметили, что в результате произошедшего девушка получила 25% ожогов поверхности тела, также были повреждены дыхательные пути.
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Следственный комитет РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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