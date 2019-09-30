В Петербурге подростка осудили за поджог школьницы

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подросток из Санкт-Петербурга получил 2,5 года воспитательной колонии за то, что облил горючей жидкостью и поджег школьницу, сообщается на сайте регионального ГСУСК России.
По данным следствия, подросток в ноябре 2018 года в квартире дома на проспекте Науки облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджег. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, 15-летнего ученика восьмого класса задержали.
"Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
В СК отметили, что в результате произошедшего девушка получила 25% ожогов поверхности тела, также были повреждены дыхательные пути.