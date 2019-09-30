В Петербурге подростка осудили за поджог школьницы

По данным следствия, подросток в ноябре 2018 года в квартире дома на проспекте Науки облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджег. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, 15-летнего ученика восьмого класса задержали.