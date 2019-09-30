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РИА Новости

Власти Чечни объяснили лидерство региона по приверженности населения ЗОЖ

13:08 30.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали
Открытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Открытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 30 сен – РИА Новости. Лидерство в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни власти Чечни объяснили наличием общественного договора о ЗОЖ и широкой пропагандой спорта и физической культуры.
Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и регионы Крайнего Севера. Тройка лидеров не изменилась с прошлого года. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария.
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"Прежде всего это объясняется тем, что существует общественный договор о здоровом образе жизни, который предусматривает отказ от вредных привычек, курения, употребления алкоголя и приобщения к спорту", - заявил РИА Новости пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя рейтинг.
По его словам, в чеченском обществе употребление спиртного стало исключением из правил, а курение на улице или видном месте считается неэтичным.
Кроме того, власти республики и, прежде всего, глава Чечни Рамзан Кадыров личным примером пропагандируют спорт и занятия физической культурой, и молодежь охотно следует этому тренду. "Личный пример подает глава республики Рамзан Кадыров, который проводит регулярные тренировки, совершает пешие подъемы на горные вершины, многокилометровые пробежки и велосипедные прогулки по Грозному и населенным пунктам республики", - отметил Каримов. Он подчеркнул, что по статистике, в республике около 500 тысяч человек систематически занимаются спортом и физкультурой.
"Для этого созданы все условия. Практически в каждом населенном пункте республики, включая высокогорные села, открыты спортивные залы, фитнес-центры, футбольные площадки. Детей с раннего возраста приобщают к спорту", - добавил собеседник агентства.
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Ошибки здорового человека: ЗОЖ расставляет сетиАбсолютно здоровым быть нельзя, в гонке за здоровьем нетрудно заболеть, поэтому умеренность, умеренность и еще раз умеренность. С подобными предупреждениями фанатов ЗОЖ врачи выступают все чаще. В медицине даже появилось понятие: "ошибки здорового человека".
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Альви КаримовРамзан КадыровЧечняДагестанКабардино-БалкарияОбщество
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