Власти Чечни объяснили лидерство региона по приверженности населения ЗОЖ

ГРОЗНЫЙ, 30 сен – РИА Новости. Лидерство в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни власти Чечни объяснили наличием общественного договора о ЗОЖ и широкой пропагандой спорта и физической культуры.

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и регионы Крайнего Севера. Тройка лидеров не изменилась с прошлого года. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария.

"Прежде всего это объясняется тем, что существует общественный договор о здоровом образе жизни, который предусматривает отказ от вредных привычек, курения, употребления алкоголя и приобщения к спорту", - заявил РИА Новости пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя рейтинг.

По его словам, в чеченском обществе употребление спиртного стало исключением из правил, а курение на улице или видном месте считается неэтичным.

Кроме того, власти республики и, прежде всего, глава Чечни Рамзан Кадыров личным примером пропагандируют спорт и занятия физической культурой, и молодежь охотно следует этому тренду. "Личный пример подает глава республики Рамзан Кадыров, который проводит регулярные тренировки, совершает пешие подъемы на горные вершины, многокилометровые пробежки и велосипедные прогулки по Грозному и населенным пунктам республики", - отметил Каримов. Он подчеркнул, что по статистике, в республике около 500 тысяч человек систематически занимаются спортом и физкультурой.