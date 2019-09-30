Путин приехал в церковь Сен-Сюльпис на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент РФ В. Путин перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис. 30 сентября 2019

Президент РФ В. Путин перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис. 30 сентября 2019

ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в церковь Сен-Сюльпис в Париже на церемонию прощания с экс-главой Франции Жаком Шираком.

Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы.

Понедельник объявлен днём национального траура. На церемонии прощания ожидается около 30-ти глав иностранных государств.

Ранее в Доме Инвалидов прошла неофициальная церемония прощания, куда мог прийти любой человек.

В воскресенье по желанию семьи политика в Доме Инвалидов было организовано народное прощание. Желающих отдать последние почести Шираку было настолько много, что Дом Инвалидов оставался открытым вплоть до раннего утра понедельника.

После панихиды в церкви президент Франции Эммануэль Макрон проведёт в Елисейском дворце обед с приехавшими на прощание с Шираком главами государств и правительств.