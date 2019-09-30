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РИА Новости

Лавров заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая

13:00 30.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая характеризует беспрецедентный уровень сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"Результатом совместных усилий стал беспрецедентный в истории наших отношений уровень сотрудничества, который сегодня характеризуется всеобъемлющим партнерством", - сказал Лавров, выступая на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР.
Министр напомнил, что недавно лидеры двух стран объявили, что российско-китайские отношения вступают в новую эпоху. "Это означает еще в большей степени оказание поддержки по всем направлениям", - сказал Лавров.
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Сергей ЛавровМИД РФКитайРоссия
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