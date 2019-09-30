Лавров заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая

"Результатом совместных усилий стал беспрецедентный в истории наших отношений уровень сотрудничества, который сегодня характеризуется всеобъемлющим партнерством", - сказал Лавров, выступая на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР.