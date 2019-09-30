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РИА Новости

Правительство Украины хочет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций

12:57 30.09.2019
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© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Правительство Украины планирует за пять лет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций для роста украинской экономики на 40%, заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.
Ранее правительство внесло на рассмотрение Верховной рады проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины. Ожидается, что в результате реализации мероприятий программы будет достигнут рост ВВП на 40%, положительные изменения демографической ситуации, создан 1 миллион рабочих мест, приведены в хорошее состояние все основные дороги (24 тысячи километров), построено 5 морских портов и 15 аэропортов, уменьшено антропогенное воздействие на окружающую среду.
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"Мы подтверждаем, что в течение следующих пяти лет мы считаем реальным и ставим себе амбицию прийти к такой ситуации, когда у нас экономика вырастет на 40%. Для этого нужно привлечь где-то 50 миллиардов долларов инвестиций за пять лет",- сказал Гончарук на брифинге в понедельник. Трансляция велась на канале правительства в youtube.
По его словам, это не космическая, а реальная цифра.
Он также отметил, что следующие пара лет для украинской экономики будут непростыми, так как Украине предстоит выплатить рекордные долги. "У нас каждая третья гривна почти будет идти в следующем году на погашение долгов",- сказал премьер, добавив, что правительство намерено работать над снижением суммы долга.
"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте и надеемся, что коллеги депутаты нас с этой программой поддержат", - отметил Гончарук.
Он также сообщил, что программа правительства состоит из трех основных блоков. Первый касается человеческого капитала – образование, здравоохранение. Второй – экономический. Третий блок касается охраны окружающей среды. Также правительство планирует улучшить инфраструктуру страны.
Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
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