Правительство Украины хочет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций

КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Правительство Украины планирует за пять лет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций для роста украинской экономики на 40%, заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Верховной рады проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины. Ожидается, что в результате реализации мероприятий программы будет достигнут рост ВВП на 40%, положительные изменения демографической ситуации, создан 1 миллион рабочих мест, приведены в хорошее состояние все основные дороги (24 тысячи километров), построено 5 морских портов и 15 аэропортов, уменьшено антропогенное воздействие на окружающую среду.

"Мы подтверждаем, что в течение следующих пяти лет мы считаем реальным и ставим себе амбицию прийти к такой ситуации, когда у нас экономика вырастет на 40%. Для этого нужно привлечь где-то 50 миллиардов долларов инвестиций за пять лет",- сказал Гончарук на брифинге в понедельник. Трансляция велась на канале правительства в youtube

По его словам, это не космическая, а реальная цифра.

Он также отметил, что следующие пара лет для украинской экономики будут непростыми, так как Украине предстоит выплатить рекордные долги. "У нас каждая третья гривна почти будет идти в следующем году на погашение долгов",- сказал премьер, добавив, что правительство намерено работать над снижением суммы долга.

"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте и надеемся, что коллеги депутаты нас с этой программой поддержат", - отметил Гончарук.

Он также сообщил, что программа правительства состоит из трех основных блоков. Первый касается человеческого капитала – образование, здравоохранение. Второй – экономический. Третий блок касается охраны окружающей среды. Также правительство планирует улучшить инфраструктуру страны.