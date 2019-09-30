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РИА Новости

Эксперимент по маркировке сигар и табака для кальянов начнется с 1 октября

12:54 30.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКальян
Кальян
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм. Эксперимент по маркировке ряда видов табачной продукции, включая сигары и кальянный табак, пройдет в России с 1 октября по 30 июня 2020 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Провести с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов табачной продукции, подлежащих обязательной маркировке с 1 июля 2020 года", - говорится в документе.
В рамках пилотного проекта предполагается маркировать сигары, сигариллы, биди (тонкие сигареты, распространенные в Азии), кретек (индонезийские сигареты, состоящие из смеси табака и гвоздики), а также курительный, трубочный, жевательный, нюхательный табак и табак для кальяна.
В целях эксперимента будет использоваться государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, оператором которой выступает ООО "Оператор-ЦРПТ".
Среди целей пилотного проекта - определение целесообразности отказа от маркировки табачной продукции, которая ввозится в Россию, акцизными марками, а также проработка механизма использования сведений, содержащихся в системе маркировки, при контроле полноты уплаты акцизов в отношении табачной продукции.
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