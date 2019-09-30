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РИА Новости

СМИ: боевики "Аш-Шабаб" напали на американскую военную базу в Сомали

12:52 30.09.2019 (обновлено: 13:03 30.09.2019)
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© AP Photo / Mohamed Sheikh NorЧлен группировки "Аш-Шабаб"
Член группировки Аш-Шабаб
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
Член группировки "Аш-Шабаб". Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, сообщают местные СМИ.
Издание Goobjoog News отмечает, что нападение было совершено на авиабазу Баледогле (Baledoglе) в регионе Нижняя Шабеллe.
"По информации источников, боевики въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой, но их нападение было отбито через 30 минут", - говорится в сообщении.
После этого, по сообщению очевидца произошедшего, началась перестрелка. О возможных жертвах не сообщается. При этом издание Garowe Online ссылается на заявление боевиков "Аш-Шабаб" и отмечает, что они взяли ответственность за нападение.
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Издание также сообщает со ссылкой на очевидца, что была произведена еще одна атака: рядом с военной академией в столице страны Могадишо произошел взрыв. Целью боевиков был конвой итальянских военных.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
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