СМИ: боевики "Аш-Шабаб" напали на американскую военную базу в Сомали

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, сообщают местные СМИ.

Издание Goobjoog News отмечает, что нападение было совершено на авиабазу Баледогле (Baledoglе) в регионе Нижняя Шабеллe.

"По информации источников, боевики въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой, но их нападение было отбито через 30 минут", - говорится в сообщении.

Garowe Online ссылается на заявление боевиков "Аш-Шабаб" и отмечает, что они взяли ответственность за нападение. После этого, по сообщению очевидца произошедшего, началась перестрелка. О возможных жертвах не сообщается. При этом изданиессылается на заявление боевиков "Аш-Шабаб" и отмечает, что они взяли ответственность за нападение.

Издание также сообщает со ссылкой на очевидца, что была произведена еще одна атака: рядом с военной академией в столице страны Могадишо произошел взрыв. Целью боевиков был конвой итальянских военных.