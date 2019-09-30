Полиция задержала жителя Карачаево-Черкесии, похитившего табун лошадей

НАЛЬЧИК, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из Карачаево-Черкесии задержали мужчину, подозреваемого в похищении табуна из 19 лошадей общей стоимостью около одного миллиона рублей, сообщает региональное МВД.

По данным министерства, в феврале текущего года в полицию обратился 45-летний житель селения Кичмалка Зольского района Кабардино-Балкарии. Он заявил, что со свободного выпаса на окраине села пропал принадлежащий ему табун лошадей. Сумма причиненного ущерба составила 805 тысяч рублей.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по Малокарачаевскому району Карачаево-Черкесии установили причастность к краже лошадей 62-летнего ранее неоднократно судимого жителя селения Джага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье оперативники при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии по КБР задержали подозреваемого.