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РИА Новости

Полиция задержала жителя Карачаево-Черкесии, похитившего табун лошадей

12:50 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТабун лошадей
Табун лошадей
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Табун лошадей. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из Карачаево-Черкесии задержали мужчину, подозреваемого в похищении табуна из 19 лошадей общей стоимостью около одного миллиона рублей, сообщает региональное МВД.
По данным министерства, в феврале текущего года в полицию обратился 45-летний житель селения Кичмалка Зольского района Кабардино-Балкарии. Он заявил, что со свободного выпаса на окраине села пропал принадлежащий ему табун лошадей. Сумма причиненного ущерба составила 805 тысяч рублей.
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"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по Малокарачаевскому району Карачаево-Черкесии установили причастность к краже лошадей 62-летнего ранее неоднократно судимого жителя селения Джага", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье оперативники при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии по КБР задержали подозреваемого.
"Мужчина признался в совершенном, пояснив, что большую часть похищенных лошадей он продал в соседние регионы. Две лошади из 19 похищенных возвращены хозяину", - уточняет министерство.
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РосгвардияМВД РФРоссияКарачаево-ЧеркесияПроисшествия
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