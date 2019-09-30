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РИА Новости

Пенсии по гособеспечению могут проиндексировать на 7% с апреля

12:48 30.09.2019
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсия
Пенсия
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсия. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пенсии по гособеспечению почти 4 миллионов пенсионеров могут проиндексировать с 1 апреля 2020 года, предварительно, на 7%, сообщила пресс-служба Минтруда.
"С 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году (предварительно на 7 %)", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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