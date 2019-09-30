В Париже высокопоставленные лица собираются на панихиду по Шираку

Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед "Hotel des Invalides" в Париже

ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Высокопоставленные лица, в числе которых члены французского правительства, собираются в церкви Сен-Сюльпис в Париже, где состоится панихида по бывшему президенту Франции Жаку Шираку, передает корреспондент РИА Новости.

У входа в церковь Сен-Сюльпис прибывающих встречает премьер-министр Франции Эдуар Филипп. В храм уже прибыли дочь Ширака Клод со своим супругом.

В эти же минуты последние почести Шираку отдают на траурной церемонии в Доме Инвалидов, где присутствует президент Франции Эммануэль Макрон.

Как ожидается, на службу в Сен-Сюльпис прибудет ряд лидеров иностранных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.