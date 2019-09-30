В Париже высокопоставленные лица собираются на панихиду по Шираку

Прощание с Жаком Шираком проходило в парижской церкви Сен-Сюльпис.
Прощание с Жаком Шираком проходило в парижской церкви Сен-Сюльпис.
У входа в Сен-Сюльпис прибывающих встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
На фото: экс президент США Билл Клинтон и Эдуар Филипп.
У входа в Сен-Сюльпис прибывающих встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
На фото: экс президент США Билл Клинтон и Эдуар Филипп.
В церемонии прощания приняли участие около 30 глав государств и правительств.
В церемонии прощания приняли участие около 30 глав государств и правительств.
Россию представлял президент Владимир Путин.
Экс-президент Афганистана Хамид Карзай у церкви Сен-Сюльпис.
Экс-президент Афганистана Хамид Карзай у церкви Сен-Сюльпис.
На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой и члены французского правительства.
На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой и члены французского правительства.
Перед храмом установили два больших экрана, где транслировали мессу.
Перед храмом установили два больших экрана, где транслировали мессу.
В числе тех, кто пришел почтить память Ширака, — бывший президент Франции Николя Саркози с супругой.
В числе тех, кто пришел почтить память Ширака, — бывший президент Франции Николя Саркози с супругой.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии.
Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии.
Экс-президент Франции Франсуа Олланд на церемонии прощания с Жаком Шираком.
Экс-президент Франции Франсуа Олланд на церемонии прощания с Жаком Шираком.
Ровно в полдень самый большой колокол собора Парижской Богоматери прозвонил в память о Жаке Шираке.
Ровно в полдень самый большой колокол собора Парижской Богоматери прозвонил в память о Жаке Шираке.
Наследный принц Марокко Мулай Хассан у церкви Сен-Сюльпис.
Наследный принц Марокко Мулай Хассан у церкви Сен-Сюльпис.
Гроб с телом вынесли из церкви под аплодисменты людей, собравшиеся у храма.
Гроб с телом вынесли из церкви под аплодисменты людей, собравшиеся у храма.
Прощание с Жаком Шираком проходило в парижской церкви Сен-Сюльпис.
У входа в Сен-Сюльпис прибывающих встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
На фото: экс президент США Билл Клинтон и Эдуар Филипп.
В церемонии прощания приняли участие около 30 глав государств и правительств.
Россию представлял президент Владимир Путин.
Экс-президент Афганистана Хамид Карзай у церкви Сен-Сюльпис.
На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой и члены французского правительства.
Перед храмом установили два больших экрана, где транслировали мессу.
В числе тех, кто пришел почтить память Ширака, — бывший президент Франции Николя Саркози с супругой.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии.
Экс-президент Франции Франсуа Олланд на церемонии прощания с Жаком Шираком.
Ровно в полдень самый большой колокол собора Парижской Богоматери прозвонил в память о Жаке Шираке.
Наследный принц Марокко Мулай Хассан у церкви Сен-Сюльпис.
Гроб с телом вынесли из церкви под аплодисменты людей, собравшиеся у храма.