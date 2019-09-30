МОСКВА, 30 сен – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов в Мумбай. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Мумбай — Москва планируется с 2 июля 2020 года. Мумбай наряду с Дели станет вторым городом Индии, куда Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 330 ежедневно по следующему расписанию:

по направлению Москва — Мумбай

- рейс SU0238 — вылет из Шереметьево в 0:45, прибытие в аэропорт Чатрапати Шиваджи в 10:15 (время местное);

по направлению Мумбай — Москва

- рейс SU0239 — вылет из аэропорта Чатрапати Шиваджи в 11:45, прибытие в Шереметьево в 16:15 (время местное).

Мумбаи — крупнейший город Индии. Важнейший экономический центр страны — в этом городе сосредоточены 10 процентов всех рабочих мест индийской экономики. Город — важный транспортный узел страны, ворота в Индию. Мумбаи это не только деловой или экономический центр — это город с уникальной историей, в котором смешались разные культуры и религии. И это многообразие привлекает туристов со всего мира, которые хотят начать свое знакомство с одной из древнейших цивилизаций мира.

Аэрофлот предлагает пассажирам удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и предоставляет высокое качество сервиса на всех этапах путешествия. Подтверждением высочайшего уровня сервиса Аэрофлота служат многочисленные награды и рейтинги — "четыре звезды" от британского агентства Skytrax, который присвоен ряду элитных авиакомпаний мира, а также "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX, который имеет лишь 21 глобальный авиаперевозчик.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот открыл продажу билетов в Мумбай © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот открыл продажу билетов в Мумбай

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.