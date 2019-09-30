Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T12:49Z
https://ria.ru/20190930/1559272728.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155726/46/1557264631_0:0:2918:1641_1036x0_80_0_0_692a71f561f8ba6f9f7257a9e45f8477.jpg
РИА Новости

Аэрофлот открыл продажу билетов в Мумбай

12:49 30.09.2019
24
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 сен – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов в Мумбай. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Мумбай — Москва планируется с 2 июля 2020 года. Мумбай наряду с Дели станет вторым городом Индии, куда Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы.
Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 330 ежедневно по следующему расписанию:
по направлению Москва — Мумбай
- рейс SU0238 — вылет из Шереметьево в 0:45, прибытие в аэропорт Чатрапати Шиваджи в 10:15 (время местное);
по направлению Мумбай — Москва
- рейс SU0239 — вылет из аэропорта Чатрапати Шиваджи в 11:45, прибытие в Шереметьево в 16:15 (время местное).
Мумбаи — крупнейший город Индии. Важнейший экономический центр страны — в этом городе сосредоточены 10 процентов всех рабочих мест индийской экономики. Город — важный транспортный узел страны, ворота в Индию. Мумбаи это не только деловой или экономический центр — это город с уникальной историей, в котором смешались разные культуры и религии. И это многообразие привлекает туристов со всего мира, которые хотят начать свое знакомство с одной из древнейших цивилизаций мира.
Аэрофлот предлагает пассажирам удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и предоставляет высокое качество сервиса на всех этапах путешествия. Подтверждением высочайшего уровня сервиса Аэрофлота служат многочисленные награды и рейтинги — "четыре звезды" от британского агентства Skytrax, который присвоен ряду элитных авиакомпаний мира, а также "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX, который имеет лишь 21 глобальный авиаперевозчик.
Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот открыл продажу билетов в Мумбай
Аэрофлот открыл продажу билетов в Мумбай
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот открыл продажу билетов в Мумбай
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Монумент Астана-Байтерек в Астане, Казахстан
"Самрук-Казына" планирует провести IPO еще восьми компаний
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
Межгосударственные отношения России и Ирана
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
"Квадра" выплатит штрафы за задержку ввода энергоблоков в рассрочку
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Межгосударственные отношения России и Армении
Великая китайская стена
Китайская Народная Республика
Молоток судьи
Структура "Русала" отказалась от иска к "Юнипро" по Березовской ГРЭС
Строительство жилья
Переселенцы с Севера смогут покупать в Тюмени строящееся жилье
Город Мумбаи, Индия. Вокзал Чхатрапати-Шиваджи
"Аэрофлот" планирует со 2 июля 2020 года открыть рейсы в Мумбаи
Побережье Атлантического океана
Владелец затонувшего в Атлантике судна сообщил о смерти члена экипажа
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон: у США нет планов размещения ракет средней и меньшей дальности
Итальянская модель и актриса Мадалина Диана Генея на красной дорожке 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2019 года
Человеческий мозг
В Тюмени открылась школа нейроинженеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
Лента новостейМолния