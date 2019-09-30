Нотр-Дам впервые после пожара ударит в колокол в память о Жаке Шираке

Ширак скончался в возрасте 86 лет 26 сентября. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на протяжении 18 лет был мэром Парижа. Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. Во всех госучреждениях страны и школах в 15.00 (16.00 мск ) состоится минута молчания в память о Шираке. В 12.00 (13.00 мск) в церкви Сен-Сюльпис в Париже начнется служба, на которую прибудут родственники Ширака и первые лица государства, в том числе президент Эммануэль Макрон.