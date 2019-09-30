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РИА Новости

Устинову заменили реальный срок условным

12:28 30.09.2019 (обновлено: 14:44 30.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновАктер Павел Устинов у здания Мосгорсуда после рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда Москвы
Актер Павел Устинов у здания Мосгорсуда после рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мосгорсуд поменял наказание актеру Павлу Устинову с 3,5 года в колонии на один год условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Тверской суд признал его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы: при задержании Устинова росгвардеец вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.
После того как в защиту актера выступили коллеги, правозащитники и политики, прокуратура попросила отменить реальный срок. В свою очередь, адвокаты настаивали на оправдании. Сам Устинов заявил, что "просто стоял, хотел позвонить другу" и в этот момент его начали задерживать.
При рассмотрении дела в первой инстанции судья не стал приобщать видео задержания к материалам и вынес приговор, базируясь на показаниях потерпевшего и свидетелей. Ролики учли только при рассмотрении апелляции.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 10:59РИА Новости
Росгвардеец объяснил причину задержания Устинова
Однако уже до этого Мосгорсуд принял беспрецедентное, по мнению опрошенных РИА Новости юристов, решение — отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до итогов суда второй инстанции.
После изменения приговора защита заявила, что продолжит добиваться полного оправдания. "В апелляционной инстанции была установлена невиновность Павла Устинова, оснований для задержания не было. Мы намерены обжаловать. Интересно почитать мотивировочную часть, как они (судьи Мосгосуда. — Прим. ред.) изменили (категорию преступления с тяжкого. — Прим. ред.) на среднюю тяжесть", — сказал адвокат Дмитрий Чешков.
Подробности заседания суда по делу Павла Устинова в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновМосковский городской судПроисшествия
Популярные комментарии
Добьются своим потворством "Майдана". Удивительное и безответственное решение.
30 сентября, 13:21
и иван иванов первый
32360018
Очень плохо, что заменили!
30 сентября, 12:59
Леонид 1955
289100322
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