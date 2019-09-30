Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Московский городской суд в понедельник приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости.

Актер ранее получил 3,5 года колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции 3 августа. При этом суд первой инстанции не стал смотреть видео задержания, вызвавшие резонанс в обществе.