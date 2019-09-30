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РИА Новости

Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

10:27 30.09.2019 (обновлено: 10:29 30.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Павел Устинов у здания Мосгорсуда. 30 сентября 2019
Актер Павел Устинов у здания Мосгорсуда. 30 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Московский городской суд в понедельник приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости.
Актер ранее получил 3,5 года колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции 3 августа. При этом суд первой инстанции не стал смотреть видео задержания, вызвавшие резонанс в обществе.
Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда
26 сентября, 11:12РИА Новости
Получивший вывих росгвардеец посчитал приговор Устинову слишком суровым
"Удовлетворить в полном объеме ходатайства прокурора и стороны защиты об исследовании видеозаписей в ходе заседания",- объявила судья апелляционной инстанции.
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Дело Павла УстиноваМосковский городской судПроисшествия
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