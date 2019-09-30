Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T12:53Z
https://ria.ru/20190930/1559271578.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/73/1552147326_0:87:2561:1527_1036x0_80_0_0_8d1ef83a5f4b431bce54a0185d44b58e.jpg
РИА Новости

Матвиенко рассчитывает, что закон о детском питании примут до конца года

12:26 30.09.2019 (обновлено: 12:53 30.09.2019)
1138
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что разработанный парламентариями законопроект о питании в детских образовательных учреждениях может быть принят до конца года.
Законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов был внесен в Госдуму 20 сентября, авторами инициативы помимо Матвиенко стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
2 апреля, 18:15РИА Новости
Кузнецова рассказала о пилотных проектах по мониторингу питания
"Мы подготовили изменения в законодательство, касающиеся создания единых критериев, требований к качеству и безопасности продуктов для питания в школах и дошкольных образовательных учреждениях. Рассчитываю, что в течение этой сессии закон будет принят", - сказала спикер на заседании организационного комитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей", который пройдет в сентябре будущего года.
Сенатор отметила, что качеству питания в детских учреждениях нужно уделять особое внимание, поскольку от него зависит здоровье детей в будущем.
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В своем выступлении он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
В мае спикер Володин призывал ускорить внесение в Госдуму проекта о горячем питании для школьников.
Школьная столовая
7 февраля, 16:39РИА Новости
Кузнецова призвала усилить родительский контроль за питанием в школах
710011
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоОбщество
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
РИА
Новости
Спортивный зал
Минздрав Башкирии проведет проверку гибели студента после физкультуры
Ученики московской школы №1560 Лидер
Россия попала в топ-10 стран по качеству математического образования
Дамаск
В Сирии не видят препятствий для сотрудничества с российскими вузами
Лента
новостей
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
В Крыму стартует заключительная смена форума "Таврида"
Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео
Момент удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Человеческий мозг
В Тюмени открылась школа нейроинженеров
Девушка с телефоном
Россиян предупредили о рассылке фейковых сообщений о пособиях
Мать и дочь
Роспотребнадзор рассказал, как правильно заниматься дома с детьми
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко оценила законопроект об использовании геолокации для поиска людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
Лента новостейМолния