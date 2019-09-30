Матвиенко рассчитывает, что закон о детском питании примут до конца года

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что разработанный парламентариями законопроект о питании в детских образовательных учреждениях может быть принят до конца года.

Законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов был внесен в Госдуму 20 сентября, авторами инициативы помимо Матвиенко стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций

"Мы подготовили изменения в законодательство, касающиеся создания единых критериев, требований к качеству и безопасности продуктов для питания в школах и дошкольных образовательных учреждениях. Рассчитываю, что в течение этой сессии закон будет принят", - сказала спикер на заседании организационного комитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей", который пройдет в сентябре будущего года.

Сенатор отметила, что качеству питания в детских учреждениях нужно уделять особое внимание, поскольку от него зависит здоровье детей в будущем.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В своем выступлении он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.