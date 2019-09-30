Момент удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал Телеканал CBS опубликовал видео массированного удара по заводам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, попавшие в резервуары снаряды спровоцировали взрывы, затем на территории завода начался пожар.

Инцидент произошел 14 сентября. После атаки королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое. Хотя ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.

Однако в Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.