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РИА Новости

Момент удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео

12:24 30.09.2019 (обновлено: 17:19 30.09.2019)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал CBS опубликовал видео массированного удара по заводам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, попавшие в резервуары снаряды спровоцировали взрывы, затем на территории завода начался пожар.
Инцидент произошел 14 сентября. После атаки королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое. Хотя ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.
Однако в Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп приказал ужесточить санкции против Тегерана.
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
Вчера, 09:52РИА Новости
Иран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияВ мире
Популярные комментарии
А вот и пресловутые "доказательства"! Ну разве не видно, что это иранские ракеты?😨😨😨
30 сентября, 14:25
Сергей Серый
15100005
Получается что, для глобального повышения цен на топливо достаточно десятка ракет? Вы хоть понимаете как шаток весь Мир и мироустройство? А что будет в условиях глобальной войны? Бензин по 1000 руб. за литр?...
30 сентября, 17:16
Антон Реут
2220001
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