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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как правильно заниматься дома с детьми

12:18 30.09.2019 (обновлено: 12:25 30.09.2019)
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© Fotolia / alexsokolov Мать и дочь
Мать и дочь
© Fotolia / alexsokolov
Мать и дочь. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Общая продолжительность обучающих занятий дома для детей от трех до пяти лет не должна превышать 40 минут в день, в возрасте от 6 до 7 лет - 1 часа, при этом желательно заниматься с детьми в первую и во вторую половину дня и делать между занятиями перерыв - это поможет сохранить зрение ребенка, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Общая продолжительность занятий дома в течение дня не должна превышать 40 минут в возрасте от 3 до 5 лет и 1 часа в 6-7 лет. Желательно, чтобы дети занимались как в первую, так и во вторую половину дня, при этом между занятиями необходимо выделать время для активных игр и пребывания на свежем воздухе. Однотипные занятия, связанные с напряжением зрения, должны прерываться каждые 10-15 минут для отдыха", - говорится в сообщении.
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Кроме того, чтобы улучшить зрение ребенка, следует подбирать для него игрушки, которые прыгают, вертятся и катятся. Полезны игры с мячом, а вот время, проведенное за шахматами, шашками и головоломками лучше ограничивать, отметили в пресс-службе.
Неблагоприятно влияют на зрение и длительный просмотр телевизора, занятия на компьютере, планшете и мобильном телефоне, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Длительность непрерывного просмотра или занятий для дошкольников не должна превышать 30 минут, оптимальное расстояние для зрения - 2,0-5,5 метра от экрана телевизора, и 40 сантиметров от экрана компьютера, сидеть необходимо не сбоку, а прямо перед экраном. В комнате при этом должно быть обычное естественное или искусственное освещение. Важно, чтобы свет от других источников не попадал в глаза", - пояснили в ведомстве.
Наиболее частыми нарушениями зрения у детей являются косоглазие и близорукость. Лучший способ избежать глазных болезней – это регулярное проведение осмотров: в возрасте трех лет - 1 раз в полугодие, а от четырех до семи - раз в год, уточнили в пресс-службе.
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