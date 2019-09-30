Роспотребнадзор рассказал, как правильно заниматься дома с детьми

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Общая продолжительность обучающих занятий дома для детей от трех до пяти лет не должна превышать 40 минут в день, в возрасте от 6 до 7 лет - 1 часа, при этом желательно заниматься с детьми в первую и во вторую половину дня и делать между занятиями перерыв - это поможет сохранить зрение ребенка, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Общая продолжительность занятий дома в течение дня не должна превышать 40 минут в возрасте от 3 до 5 лет и 1 часа в 6-7 лет. Желательно, чтобы дети занимались как в первую, так и во вторую половину дня, при этом между занятиями необходимо выделать время для активных игр и пребывания на свежем воздухе. Однотипные занятия, связанные с напряжением зрения, должны прерываться каждые 10-15 минут для отдыха", - говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы улучшить зрение ребенка, следует подбирать для него игрушки, которые прыгают, вертятся и катятся. Полезны игры с мячом, а вот время, проведенное за шахматами, шашками и головоломками лучше ограничивать, отметили в пресс-службе.

Неблагоприятно влияют на зрение и длительный просмотр телевизора, занятия на компьютере, планшете и мобильном телефоне, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"Длительность непрерывного просмотра или занятий для дошкольников не должна превышать 30 минут, оптимальное расстояние для зрения - 2,0-5,5 метра от экрана телевизора, и 40 сантиметров от экрана компьютера, сидеть необходимо не сбоку, а прямо перед экраном. В комнате при этом должно быть обычное естественное или искусственное освещение. Важно, чтобы свет от других источников не попадал в глаза", - пояснили в ведомстве.