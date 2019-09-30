Компания Uros может внедрить в Татарстане системы контроля качества воды

КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник обсудил с руководством финской IT-компании Uros вопросы развития сотрудничества, в частности, возможность внедрения в республике систем контроля качества воды в водораспределительной сети, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"Участники встречи обсудили перспективы реализации совместных проектов. В частности, рассматривалась возможность внедрения в Татарстане систем контроля качества воды в водораспределительной сети. С помощью систем Uros оператор в режиме реального времени может обнаружить отклонения в общем химическом анализе воды и принять незамедлительные меры", - говорится в сообщении.

Минниханов отметил, что Финляндия является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 6,5% и составил 524 миллиона долларов.

"Uros – быстрорастущая финская компания в сфере цифровизации, представленная во многих странах. У вас есть предложения в области систем контроля, "умного" освещения и отопления, образования и в других направлениях. Есть перспектива присутствия вашей компании в качестве резидента ОЭЗ "Иннополис". Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с учетом вашего опыта работы во многих крупных международных проектах", - сказал Минниханов в ходе встречи.

В завершение первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и президент компании Uros Пекка Пуолакки подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Татарстана и компанией.