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РИА Новости
Республика Татарстан

Компания Uros может внедрить в Татарстане системы контроля качества воды

12:15 30.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПробы воды
Пробы воды
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник обсудил с руководством финской IT-компании Uros вопросы развития сотрудничества, в частности, возможность внедрения в республике систем контроля качества воды в водораспределительной сети, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Участники встречи обсудили перспективы реализации совместных проектов. В частности, рассматривалась возможность внедрения в Татарстане систем контроля качества воды в водораспределительной сети. С помощью систем Uros оператор в режиме реального времени может обнаружить отклонения в общем химическом анализе воды и принять незамедлительные меры", - говорится в сообщении.
Минниханов отметил, что Финляндия является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 6,5% и составил 524 миллиона долларов.
"Uros – быстрорастущая финская компания в сфере цифровизации, представленная во многих странах. У вас есть предложения в области систем контроля, "умного" освещения и отопления, образования и в других направлениях. Есть перспектива присутствия вашей компании в качестве резидента ОЭЗ "Иннополис". Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с учетом вашего опыта работы во многих крупных международных проектах", - сказал Минниханов в ходе встречи.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
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В завершение первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и президент компании Uros Пекка Пуолакки подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Татарстана и компанией.
Uros является глобальным поставщиком телекоммуникационных решений. Компания разрабатывает технологии, применяемые в области промышленности, природопользования, в сфере систем "умного города" и другие сервисы. Татарстан уже имеет опыт взаимодействия с Uros: в июне этого года в Хельсинки был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экологии и природных ресурсов республики и финской компанией.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановФинляндияТатарстанЭкономика
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