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РИА Новости

Глава Калмыкии прокомментировал ситуацию с сенатором от региона

12:11 30.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБату Хасиков
Бату Хасиков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бату Хасиков. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Глава Калмыкии Бату Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором, в частности, прокомментировал ситуацию с сенатором от исполнительной власти республики, который до сих пор не назначен.
Хасиков, победивший на выборах главы Калмыкии, вступил в должность 21 сентября. Согласно процедуре, назначить сенатора из трех представленных им до выборов кандидатур избранный руководитель субъекта должен не позднее чем на следующий день после дня вступления в должность. Решение оформляется указом (постановлением), которое на сайте главы Калмыкии до сих пор не опубликовано.
Бату Хасиков во время вступления в должность главы Республики Калмыкии
21 сентября, 16:35РИА Новости
Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии
"Не могу не сказать о ситуации с Советом Федерации. Уверен, что вы прекрасно знаете и понимаете, кого я там вижу. Я считаю, что республику Калмыкия в Совете Федерации должен представлять человек с безукоризненной репутацией и человек, готовый работать с полной самоотдачей. Я за это борюсь", - сказал он.
Ранее Хасиков выдвинул на пост сенатора трех кандидатов: экс-главу Калмыкии Алексея Орлова, бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева и бывшего депутата парламента республики Юрия Сенглеева. На следующий день после выборов он заявил журналистам, что сенатором от Калмыкии видит Тарбаева. Последний ранее также заявлял РИА Новости, что считает Хасикова своим хорошим товарищем, с которым знаком много лет, и что в качестве сенатора он готов помогать развитию Калмыкии.
На прошлой неделе, 25 сентября, в Элисте прошел несогласованный митинг против назначения сенатором Орлова. По данным МВД, участие в нем приняли около 50 человек. По факту проведения несогласованного мероприятия организована проверка. Пресс-служба главы региона не комментирует ситуацию с сенатором от республики.
В видеообращении Хасиков попросил жителей региона проявлять ответственность и "не выкрикивать лозунги, а вникнуть в ситуацию, быть объективными, справедливыми". "Подумайте хорошо, кому выгодно вас провоцировать, и чем они руководствуются. Я очень хочу, чтобы и в нашей столице и в республике все было благополучно, и готов многое для этого сделать", - заключил он.
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Бату ХасиковСовет Федерации РФКалмыкияПолитика
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