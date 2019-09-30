Глава Калмыкии прокомментировал ситуацию с сенатором от региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Глава Калмыкии Бату Хасиков опубликовал в Глава Калмыкии Бату Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором, в частности, прокомментировал ситуацию с сенатором от исполнительной власти республики, который до сих пор не назначен.

Хасиков, победивший на выборах главы Калмыкии, вступил в должность 21 сентября. Согласно процедуре, назначить сенатора из трех представленных им до выборов кандидатур избранный руководитель субъекта должен не позднее чем на следующий день после дня вступления в должность. Решение оформляется указом (постановлением), которое на сайте главы Калмыкии до сих пор не опубликовано.

"Не могу не сказать о ситуации с Советом Федерации. Уверен, что вы прекрасно знаете и понимаете, кого я там вижу. Я считаю, что республику Калмыкия в Совете Федерации должен представлять человек с безукоризненной репутацией и человек, готовый работать с полной самоотдачей. Я за это борюсь", - сказал он.

Ранее Хасиков выдвинул на пост сенатора трех кандидатов: экс-главу Калмыкии Алексея Орлова, бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева и бывшего депутата парламента республики Юрия Сенглеева. На следующий день после выборов он заявил журналистам, что сенатором от Калмыкии видит Тарбаева. Последний ранее также заявлял РИА Новости, что считает Хасикова своим хорошим товарищем, с которым знаком много лет, и что в качестве сенатора он готов помогать развитию Калмыкии.

На прошлой неделе, 25 сентября, в Элисте прошел несогласованный митинг против назначения сенатором Орлова. По данным МВД, участие в нем приняли около 50 человек. По факту проведения несогласованного мероприятия организована проверка. Пресс-служба главы региона не комментирует ситуацию с сенатором от республики.