Госдума обсудит проект о значимых информресурсах 10 октября

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике на расширенном заседании 10 октября обсудит проект о значимых информресурсах в РФ, сообщает пресс-служба комитета.

"Десятого октября состоится расширенное заседание комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Регулирование интернет-ресурсов, занимающих доминирующее положение в информационном пространстве", - говорится в сообщении.

Так, запланировано обсуждение законопроекта, которым предлагается ввести понятие "значимого информационного ресурса сети Интернет" и установить требование к таким ресурсами иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале.

"В мероприятии будут участвовать депутаты Государственной думы, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, эксперты отрасли", - сообщили в пресс-службе.

В конце июля депутат от "Единой России" Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах. Согласно документу, владеть такими ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие, как "Яндекс" или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.

Инициатива депутата подверглась критике со стороны правительства и IT-отрасли. Так, представитель вице-премьера РФ Максима Акимова назвал законопроект в текущем виде разрушительным для национальной программы "Цифровая экономика". А в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что принятие проекта может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи.