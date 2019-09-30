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РИА Новости

Госдума обсудит проект о значимых информресурсах 10 октября

11:33 30.09.2019 (обновлено: 11:35 30.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике на расширенном заседании 10 октября обсудит проект о значимых информресурсах в РФ, сообщает пресс-служба комитета.
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"Десятого октября состоится расширенное заседание комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Регулирование интернет-ресурсов, занимающих доминирующее положение в информационном пространстве", - говорится в сообщении.
Так, запланировано обсуждение законопроекта, которым предлагается ввести понятие "значимого информационного ресурса сети Интернет" и установить требование к таким ресурсами иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале.
"В мероприятии будут участвовать депутаты Государственной думы, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, эксперты отрасли", - сообщили в пресс-службе.
В конце июля депутат от "Единой России" Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах. Согласно документу, владеть такими ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие, как "Яндекс" или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.
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26 июля, 17:49РИА Новости
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Инициатива депутата подверглась критике со стороны правительства и IT-отрасли. Так, представитель вице-премьера РФ Максима Акимова назвал законопроект в текущем виде разрушительным для национальной программы "Цифровая экономика". А в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что принятие проекта может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи.
Сам Горелкин заявлял РИА Новости, что готов доработать свою инициативу ко второму чтению с учетом пожеланий IT-отрасли.
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Антон ГорелкинМаксим АкимовЯндексГосдума РФМедиа - ОбществоОбщество
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