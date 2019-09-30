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РИА Новости

РЖД готовы предложить Саудовской Аравии свои услуги

10:22 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЭлектропоезд
Электропоезд
© РИА Новости / Максим Блинов
Электропоезд. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Холдинг РЖД готов рассмотреть участие в инфраструктурных проектах в Саудовской Аравии, в том числе предложить свои услуги в рамках проектов по обеспечению городской мобильности, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с главой "Саудовских железных дорог" Башаром Аль Маликом в Москве.
Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин в ноябре 2017 года сообщал, что компания изучает возможность участия самостоятельно или с партнёрами в ряде конкурсов на строительство железных дорог в Саудовской Аравии. А осенью 2018 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что РЖД будут подавать заявку на строительство железных дорог в этой стране. Минтранс РФ в феврале 2019 года подтверждал интерес России к участию в реализации железнодорожных инфраструктурных проектов в Саудовской Аравии.
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"… Белозеров и … Аль Малик обсудили в Москве вопросы сотрудничества и признали, что в настоящее время имеются благоприятные предпосылки для налаживания тесного взаимодействия между РФ и Королевством Саудовская Аравия в сфере железнодорожного транспорта. В ходе встречи Олег Белозеров отметил, что холдинг РЖД готов рассмотреть участие в инфраструктурных проектах на территории Саудовской Аравии, в том числе предложить свои услуги в рамках проектов по обеспечению городской мобильности", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
Стороны, в частности, отметили большой потенциал сотрудничества в области инфраструктурных проектов.
"Сегодня на зарубежном рынке холдинг РЖД представлен полным циклом компетенций для реализации комплексных инфраструктурных проектов – от экономической оценки эффективности до разработки проектных решений, инжиниринга и строительства, а также управления целыми железнодорожными системами. У компании также есть опыт строительства уникальных мостовых сооружений", – цитируют РЖД Белозерова.
Еще одним перспективным направлением взаимодействия стороны назвали сотрудничество в сфере подготовки и повышения квалификации железнодорожных кадров.
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Олег БелозеровРЖДСаудовская АравияРоссияЭкономика
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