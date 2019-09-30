Власти Хабаровска перечислили материальную помощь пострадавшим от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Власти Хабаровского края перечислили почти 100 миллионов рублей 6,9 тысячи местных жителей, пострадавших от паводка, сообщает региональное правительство.

"Средства позволили оказать помощь 6876 жителям региона, чьи дома и имущество повредила вода. При этом 6387 человек получили единовременную помощь по 10 тысяч рублей, а 489 граждан – выплату в размере 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества", - говорится в сообщении.

Всего помощь должны получить 1,5 тысячи человек. Больше половины из них - жители Комсомольска-на-Амуре, где отмечались самые серьезные последствия наводнения. В городе деньги перечисляют каждый день.