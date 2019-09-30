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РИА Новости

Власти Хабаровска перечислили материальную помощь пострадавшим от паводка

10:14 30.09.2019
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© Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в районе Комсомольска-на-Амуре. Архивное фото
Паводок в районе Комсомольска-на-Амуре. Архивное фото
© Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Власти Хабаровского края перечислили почти 100 миллионов рублей 6,9 тысячи местных жителей, пострадавших от паводка, сообщает региональное правительство.
"Средства позволили оказать помощь 6876 жителям региона, чьи дома и имущество повредила вода. При этом 6387 человек получили единовременную помощь по 10 тысяч рублей, а 489 граждан – выплату в размере 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества", - говорится в сообщении.
Всего помощь должны получить 1,5 тысячи человек. Больше половины из них - жители Комсомольска-на-Амуре, где отмечались самые серьезные последствия наводнения. В городе деньги перечисляют каждый день.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров, при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров, при опасной отметке в 650 сантиметров. По предварительным оценкам, нанесен ущерб в 990 миллионов рублей. -0-
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