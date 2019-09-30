Синоптики сообщили о возвращении теплой погоды

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На этой неделе в Москву придет новая волна потепления, к четвергу воздух прогреется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Она уточнила, что при этом на улице, в основном, будет облачно и пасмурно, ожидаются дожди.

"Все дело в том, что мы попали под влияние атлантического воздуха, который поставляет нам циклоны. Воздух этот теплый, влажный, за счет этого много облаков и дождей. Однако температурный режим на этой неделе прогнозируется на три-пять градусов выше нормы", — рассказала Волосюк.

Синоптик отметила, что заморозков на этой неделе не ожидается, ночью столбики термометров поднимутся до плюс 7-13 градусов, днем — до 11-16 градусов тепла.

"Каждый последующий день не будет похож на предыдущий. Очень теплым обещает быть грядущий вторник: ночью плюс 10-13, днем около 15 градусов тепла. Немного прохладнее в среду: к утру температура понизится до пяти-семи градусов, днем плюс 13-14 градусов", — добавила синоптик.

Волосюк уточнила, что уже в пятницу волна тепла пойдет на спад, к выходным температура вернется к норме: ночью плюс четыре — пять, днем плюс 10-11 градусов.

Как ранее рассказал " Российской газете " ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев, в центральной части страны по ночам ожидается до восьми-тринадцати градусов тепла, днем — 15-18. На юге Центрального федерального округа — в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях — температура поднимется до 22 градусов, но возможны дожди.

На северо-западе (Ленинградская, Псковская области) ночью преимущественно плюс четыре-девять градусов, днем — девять-четырнадцать выше нуля.

Довольно теплая погода установится и в Поволжье: плюс четыре-девять ночью, десять-пятнадцать днем. В Саратовской и Самарской областях ожидается до плюс 22 градусов.