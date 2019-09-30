Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T13:05Z
https://ria.ru/20190930/1559264492.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155350/41/1553504158_0:0:3440:1934_1036x0_80_0_0_47c82a5cbc5bd1bec6185c2302f60496.jpg
РИА Новости

Синоптики сообщили о возвращении теплой погоды

09:18 30.09.2019 (обновлено: 13:05 30.09.2019)
45852
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСмотровая площадка PANORAMA360 в Москва-Сити
Смотровая площадка PANORAMA360 в Москва-Сити
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На этой неделе в Москву придет новая волна потепления, к четвергу воздух прогреется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она уточнила, что при этом на улице, в основном, будет облачно и пасмурно, ожидаются дожди.
"Все дело в том, что мы попали под влияние атлантического воздуха, который поставляет нам циклоны. Воздух этот теплый, влажный, за счет этого много облаков и дождей. Однако температурный режим на этой неделе прогнозируется на три-пять градусов выше нормы", — рассказала Волосюк.
Синоптик отметила, что заморозков на этой неделе не ожидается, ночью столбики термометров поднимутся до плюс 7-13 градусов, днем — до 11-16 градусов тепла.
"Каждый последующий день не будет похож на предыдущий. Очень теплым обещает быть грядущий вторник: ночью плюс 10-13, днем около 15 градусов тепла. Немного прохладнее в среду: к утру температура понизится до пяти-семи градусов, днем плюс 13-14 градусов", — добавила синоптик.
Волосюк уточнила, что уже в пятницу волна тепла пойдет на спад, к выходным температура вернется к норме: ночью плюс четыре — пять, днем плюс 10-11 градусов.
Первый снег
Вчера, 06:08РИА Новости
В трех сибирских регионах выпал первый снег
Как ранее рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев, в центральной части страны по ночам ожидается до восьми-тринадцати градусов тепла, днем — 15-18. На юге Центрального федерального округа — в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях — температура поднимется до 22 градусов, но возможны дожди.
На северо-западе (Ленинградская, Псковская области) ночью преимущественно плюс четыре-девять градусов, днем — девять-четырнадцать выше нуля.
Довольно теплая погода установится и в Поволжье: плюс четыре-девять ночью, десять-пятнадцать днем. В Саратовской и Самарской областях ожидается до плюс 22 градусов.
На юге России продолжится бархатный сезон. Днем в середине недели температура в Краснодарском крае и на побережье Черного моря достигнет 25 градусов. На Северном Кавказе будет еще теплее: воздух прогреется до 28.
1141073219
ПоволжьеГидрометцентрМоскваЛипецкая областьЛенинградская областьМосковская областьБелгородская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Панорама Москвы
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Лента
новостей
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Люди под зонтами во время дождя в Москве
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Американские доллары
Доллару вынесли приговор к 2020 году
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
Нью-Йоркская фондовая биржа, расположенная на Уолл-стрит
Америка готовит для Китая страшную кару
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В ДНР началась первая перепись населения
09:42В Польше один человек погиб и 18 пострадали в результате непогоды
09:42В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России
09:40В ЛНР стартовала первая перепись населения
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
Лента новостейМолния