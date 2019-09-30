Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу проблемы c поставками в некоторые регионы одного из препаратов для онкобольных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Москалькова в августе направила обращение в Минздрав России по поводу проблемы c поставками препарата бевацизумаб под торговым наименованием "Авегра", применяемого при лечении онкологии, уточнили в пресс-службе.

"Москалькова направила обращение в министерство здравоохранения РФ с просьбой урегулировать сложившуюся негативную ситуацию с обеспечением данным лекарственным препаратом. По информации Минздрава России, в Республике Дагестан, Чувашской Республике, Республике Коми, Краснодарском крае, Московской, Рязанской, Ульяновской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге факт нарушения сроков поставки лекарственного препарата бевацизумаб под торговым наименованием "Авегра" подтвердился", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы омбудсмена, причиной нарушения сроков поставки явилось его отсутствие у производителя и поставщиков, в отношении поставщиков проводилась претензионная работа в соответствии с условиями контрактов.

"По результатам анализа поступившей информации при необходимости будет подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ ", - добавили в пресс-службе.