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РИА Новости

В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет

08:41 30.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Набережная Ялты . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Делегация из западных стран, прибывшая в Крым с ознакомительным визитом, получит возможность оценить разительные перемены, которые произошли в регионе за последние пять лет, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября.
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"Очень важно, что иностранные делегации посещают Крым и знакомятся с жизнью крымчан не со слов проплаченных журналистов и политиков, а видят своими глазами, что происходит в Крыму. Это позволяет им объективно оценить все происходящие процессы. Визит позволит увидеть, какие разительные изменения произошли и происходят в Крыму и что делается, чтобы привести жизнь крымчан в соответствие с мировыми стандартами", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, западная информационная политика однобоко и предвзято освещает крымские события.
"Наши гости смогут в этом лично убедиться", - подчеркнул вице-спикер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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