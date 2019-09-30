В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Делегация из западных стран, прибывшая в Крым с ознакомительным визитом, получит возможность оценить разительные перемены, которые произошли в регионе за последние пять лет, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября.

"Очень важно, что иностранные делегации посещают Крым и знакомятся с жизнью крымчан не со слов проплаченных журналистов и политиков, а видят своими глазами, что происходит в Крыму. Это позволяет им объективно оценить все происходящие процессы. Визит позволит увидеть, какие разительные изменения произошли и происходят в Крыму и что делается, чтобы привести жизнь крымчан в соответствие с мировыми стандартами", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, западная информационная политика однобоко и предвзято освещает крымские события.

"Наши гости смогут в этом лично убедиться", - подчеркнул вице-спикер.