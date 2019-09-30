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РИА Новости

Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс

08:24 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРыболовецкая артель
Рыболовецкая артель
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Рыболовецкая артель. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ожидает роста цен на рыбу в России в случае более высокого, чем планировалось ранее, повышения ставок сбора за пользование водными биологическими ресурсами в рамках поправок в Налоговый кодекс, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил РИА Новости, что изменение подхода к расчету ставок сбора за пользование водными биоресурсами и введение более высоких ставок (по сравнению с предложенным в мае 2018 года вариантом законопроекта) может привести к росту отпускных цен на рыбу.
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"Расчетные значения ставок сбора за пользование водными биоресурсами демонстрируют разнонаправленные изменения, по одним видам будет увеличение ставки, по другим - снижение. В целом, роста цен в связи с изменением ставок сбора не ожидаем", - сообщили в свою очередь в Минсельхозе.
Минсельхоз в мае 2018 года представил проект поправок в НК, которые, в частности, меняют ставки сбора на вылов ряда водных биоресурсов. На прошлой неделе ВАРПЭ сообщила о направлении первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову обращения с просьбой не менять концепцию поправок в НК. Ассоциация указывала, что 10 сентября налогообложение в отрасли обсуждалось на совещании у первого вице-премьера. По итогам обсуждения Минсельхозу, Минфину и ФАС были даны поручения подготовить предложения по доработке законопроекта.
В Минсельхозе отметили, что поручение Силуанова касается предложений по доработке проекта с учетом позиций Минфина и ФАС. В соответствии с поручением Минсельхоз рассчитал значения ставок сбора за пользование водными биоресурсами на основании чистой прибыли рыбохозяйственных компаний. Согласно новому расчету, рост доходов бюджета без учета предлагаемых законопроектом льгот ожидается в размере 20 миллиардов рублей в год (с учетом возможных льгот - не менее 10 миллиардов ежегодно).
"Цель разработанного законопроекта - совершенствование порядка взимания сборов и единого сельскохозяйственного налога в сфере рыбохозяйственного комплекса. Он предполагает создание механизма уплаты сборов за пользование водными биоресурсами с применением льгот для повышения экономической эффективности рыболовства. То есть увеличение вылова и поставок уловов на внутренний берег для последующей переработки, создание современной рыбной индустрии для насыщения внутреннего рынка и повышения стоимости экспорта рыбной продукции за счет роста поставок продукции глубокой степени переработки", - добавили в министерстве.
Прилавок с рыбой
03:14РИА Новости
Эксперты опасаются роста цен на рыбу из-за поправок в Налоговый кодекс
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Антон СилуановМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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