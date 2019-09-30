Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ожидает роста цен на рыбу в России в случае более высокого, чем планировалось ранее, повышения ставок сбора за пользование водными биологическими ресурсами в рамках поправок в Налоговый кодекс, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил РИА Новости, что изменение подхода к расчету ставок сбора за пользование водными биоресурсами и введение более высоких ставок (по сравнению с предложенным в мае 2018 года вариантом законопроекта) может привести к росту отпускных цен на рыбу.

"Расчетные значения ставок сбора за пользование водными биоресурсами демонстрируют разнонаправленные изменения, по одним видам будет увеличение ставки, по другим - снижение. В целом, роста цен в связи с изменением ставок сбора не ожидаем", - сообщили в свою очередь в Минсельхозе.

Минсельхоз в мае 2018 года представил проект поправок в НК, которые, в частности, меняют ставки сбора на вылов ряда водных биоресурсов. На прошлой неделе ВАРПЭ сообщила о направлении первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову обращения с просьбой не менять концепцию поправок в НК. Ассоциация указывала, что 10 сентября налогообложение в отрасли обсуждалось на совещании у первого вице-премьера. По итогам обсуждения Минсельхозу, Минфину и ФАС были даны поручения подготовить предложения по доработке законопроекта.

В Минсельхозе отметили, что поручение Силуанова касается предложений по доработке проекта с учетом позиций Минфина и ФАС. В соответствии с поручением Минсельхоз рассчитал значения ставок сбора за пользование водными биоресурсами на основании чистой прибыли рыбохозяйственных компаний. Согласно новому расчету, рост доходов бюджета без учета предлагаемых законопроектом льгот ожидается в размере 20 миллиардов рублей в год (с учетом возможных льгот - не менее 10 миллиардов ежегодно).