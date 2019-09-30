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РИА Новости

Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году

08:06 30.09.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Молодой человек работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в РФ в 2020 году, он будет запущен в рамках федеральной информационно-сервисной платформы "Цифровая образовательная среда", сообщили РИА Новости в пресс-службе глобальной образовательной конференции EdCrunch.
Предполагается, что маркетплейсом образовательного контента и услуг будут пользоваться все школы страны для оптимизации процесса обучения. Он уже содержит более 200 тысяч обучающих видеороликов для использования в процессе обучения, а также интерактивные задания для усвоения пройденного материала.
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"Эскиз программы будет представлен на конференции EdCrunch 1 октября. Платформа позволит по-другому взглянуть на образование в целом: объединить студентов и преподавателей всей страны, облегчить процессы бухгалтерского учета, поиска кадров, обмена большими данными и цифровым следом. Студенты смогут учиться всему у всех. Платформа будет запущена в 2020 году", - говорится в сообщении.
В настоящее время, по оценке экспертов EdCrunch, пилотная версия сервиса показывает хорошие результаты: школьники больше погружаются в процесс обучения, меньше отвлекаются на уроке и, главное, интересуются содержанием учебной программы и вовлекаются в интерактивный учебный процесс.
"На сегодняшний день большая часть контента новой платформы - короткие яркие видеоролики длительностью 3-5 минут, наглядно и доступно объясняющие сложные темы из истории, математики, биологии, химии, литературы и других школьных предметов, а также интерактивные задания к ним. В рамках реализации учителя будут самостоятельно выбирать обучающие материалы и размещать заказы на них в данном маркетплейсе", - отмечается в релизе.
"Мы вооружаем преподавателей самыми современными инструментами, чтобы можно было в привычном для детей формате донести информацию, разбудить интерес к познанию вообще и к конкретной теме в частности. Это позволит немного разгрузить учителя, перенаправить его силы на педагогическое творчество. Платформа предотвратит профессиональное выгорание. Когда человек вынужден одну и ту же тему на протяжении многих лет рассказывать разным поколениям школьников, в какой-то момент эта работа может превратиться в рутину, не приносящую удовлетворения никому", - приводятся в сообщении слова замминистра просвещения РФ Марины Раковой.
По ее словам, особенно актуальна платформа будет для сельских школ, где один педагог ведет несколько предметов и ему физически сложно одинаково хорошо готовиться к каждому уроку. "В выигрыше останутся не только учителя, но и ученики, которым в максимально яркой, наглядной форме преподнесут качественные знания", - добавила она.
Конференция по новым образовательным технологиям #EdCrunch
1 августа, 10:50Социальный навигатор
Более 300 экспертов примут участие в конференции #EdCrunch-2019
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