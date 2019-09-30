Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
"Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше…Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания всё чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, еще я его на улице слушают", – рассказал шоумен.
В качестве причины такого явления Мухарский назвал "упущенные возможности украинизации поколения, рожденного уже вольной Украине". Он также не исключил влияние российского медиа-продукта.
Ранее стало известно, что украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал таксисту из-за того, что он говорил на русском языке. По ее словам, мужчина заявил, что не собирается разговаривать на украинском, а затем, по ее словам, "выдал весь набор фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды".
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, воссоединения Крыма с Россией и начала противостояния в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в свои дела. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.