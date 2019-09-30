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РИА Новости

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

06:36 30.09.2019
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЛьвов
Львов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Львов. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
"Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше…Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания всё чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, еще я его на улице слушают", – рассказал шоумен.
В качестве причины такого явления Мухарский назвал "упущенные возможности украинизации поколения, рожденного уже вольной Украине". Он также не исключил влияние российского медиа-продукта.
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Ранее стало известно, что украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал таксисту из-за того, что он говорил на русском языке. По ее словам, мужчина заявил, что не собирается разговаривать на украинском, а затем, по ее словам, "выдал весь набор фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды".
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, воссоединения Крыма с Россией и начала противостояния в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в свои дела. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Так мова и была всегда хуторским диалектом русского языка. А языком города, то есть, науки и культуры всегда был русский...
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