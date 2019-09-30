Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

"Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше…Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания всё чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, еще я его на улице слушают", – рассказал шоумен.