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РИА Новости

Политолог прокомментировал статью Spiegel о недовольстве Германии Зеленским

06:06 30.09.2019 (обновлено: 07:15 30.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попал в "щекотливую ситуацию" из-за высказываний в адрес правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, такое мнение в интервью "Вечерней Москве" высказал политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя соответствующую статью в журнале Spiegel.
Ранее Spiegel написал, что Зеленский оскорбил правительство Германии, когда во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился со словами, что канцлер страны Ангела Меркель "мало делает".
Он подчеркнул, что отношение к Украине у Германии и США разное. Если немцам нужна Украина без войны, которая будет покупать их автомобили, то американцам, напротив, нужна страна в состоянии войны, которая никогда не подружится с Россией.
Эксперт также напомнил, что в основу минских соглашений заложен план, подготовленный Берлином. "План предполагал политическое урегулирование на Востоке. А Киев на это никогда не пойдет", - отметил Журавлев.
Германия, по словам политолога, заинтересована в реализации минских соглашений, в то время как Зеленский выполнить его не в состоянии.
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Стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которого в США запустили процедуру импичмента президента, опубликовал ранее Белый дом. Как следует из расшифровки, украинский лидер пожаловался Трампу, что Париж и Берлин не соблюдают антироссийские санкции. По его словам, США поддерживают Украину сильнее, чем европейские страны.
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронДональд ТрампDer SpiegelАнгела МеркельРоссияСШАУкраинаВ мире
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