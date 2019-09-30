Политолог прокомментировал статью Spiegel о недовольстве Германии Зеленским

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попал в "щекотливую ситуацию" из-за высказываний в адрес правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, такое мнение в интервью Президент Украины Владимир Зеленский попал в "щекотливую ситуацию" из-за высказываний в адрес правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, такое мнение в интервью "Вечерней Москве" высказал политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя соответствующую статью в журнале Spiegel

Ранее Spiegel написал, что Зеленский оскорбил правительство Германии, когда во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился со словами, что канцлер страны Ангела Меркель "мало делает".

Он подчеркнул, что отношение к Украине у Германии и США разное. Если немцам нужна Украина без войны, которая будет покупать их автомобили, то американцам, напротив, нужна страна в состоянии войны, которая никогда не подружится с Россией.

Эксперт также напомнил, что в основу минских соглашений заложен план, подготовленный Берлином. "План предполагал политическое урегулирование на Востоке. А Киев на это никогда не пойдет", - отметил Журавлев.

Германия, по словам политолога, заинтересована в реализации минских соглашений, в то время как Зеленский выполнить его не в состоянии.

Стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которого в США запустили процедуру импичмента президента, опубликовал ранее Белый дом. Как следует из расшифровки, украинский лидер пожаловался Трампу, что Париж и Берлин не соблюдают антироссийские санкции. По его словам, США поддерживают Украину сильнее, чем европейские страны.