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РИА Новости

Напавших на пограничников северокорейских браконьеров отправили под арест

04:59 30.09.2019 (обновлено: 05:27 30.09.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСудна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Шесть северокорейских браконьеров, которые при задержании в Японском море напали на российских пограничников, арестованы на два месяца, сообщил РИА Новости председатель городского суда Находки Николай Гаенко.
ЧП произошло17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом.
При задержании экипаж одной из шхун оказала вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один их нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего удалось задержать 161 браконьера из КНДР.
В российский МИД для объяснений вызвали временного поверенного в делах КНДР Зин Чжон Хепа, которому выразили серьезную озабоченность и потребовали от Пхеньяна принять все меры, чтобы подобное не повторилось.
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
27 сентября, 17:00РИА Новости
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
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