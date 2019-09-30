Напавших на пограничников северокорейских браконьеров отправили под арест

Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Шесть северокорейских браконьеров, которые при задержании в Японском море напали на российских пограничников, арестованы на два месяца, сообщил РИА Новости председатель городского суда Находки Николай Гаенко.

ЧП произошло17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом.

При задержании экипаж одной из шхун оказала вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один их нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего удалось задержать 161 браконьера из КНДР.