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РИА Новости

Эксперты опасаются роста цен на рыбу из-за поправок в Налоговый кодекс

03:14 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрилавок с рыбой
Прилавок с рыбой
© РИА Новости / Владимир Песня
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Прилавок с рыбой. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) допускает рост отпускных цен на рыбу в России из-за изменения концепции поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ и повышения ставок сбора на вылов ряда видов рыбы, сообщил РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Минсельхоз РФ в мае 2018 года представил проект поправок в НК, которые, в частности, меняют ставки сбора на вылов ряда водных биоресурсов. На прошлой неделе ВАРПЭ сообщила о направлении первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову обращения с просьбой не менять концепцию поправок в НК, ранее согласованных с бизнес-сообществом. Ассоциация указывала, что 10 сентября налогообложение в отрасли обсуждалось на совещании у Силуанова.
По итогам обсуждения Минсельхозу, Минфину и ФАС были даны поручения подготовить предложения по доработке проекта, а также было предложено рассмотреть ряд изменений в ранее согласованную концепцию. Среди них - установление сбора за пользование водными биоресурсами с учетом уровня накопленной инфляции с 2004 года и рентабельности вылова конкретных объектов промысла.
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"Новые ставки сбора, согласно первоначальной концепции изменений в Налоговый кодекс, для добытчиков минтая в Охотском море остались неизменными - 3,5 тысячи рублей, а вот для добытчиков краба и горбуши в Дальневосточном бассейне – могли вырасти в 2,3 раза, до 80 тысяч и 7,9 тысячи рублей за тонну соответственно", - напомнил Зверев.
Если же учесть показатели инфляции и рентабельности, продолжил собеседник агентства, то ставки станут еще выше: например, за минтай и горбушу придется заплатить уже по 12,273 тысячи рублей. "На треску ставка сбора подскочит до 17 тысяч рублей. Сбор за водные биоресурсы - это плата за еще не выловленную рыбу. Сбор взимается независимо от фактического вылова - взимается из расчета того, какой объем может быть добыт. Реальная промысловая обстановка часто корректирует фактические объемы вылова", - отметил Зверев.
"Несомненно, такой серьезный рост ставок сбора отразится на отпускных ценах, они возрастут почти на 6,5%. Цена мороженого минтая сейчас - 90 рублей за килограмм, в случае повышения ставок сборов она сразу вырастет до 103 рублей за килограмм. Цена мороженой горбуши в прошлом году составляла 105 рублей, в случае повышения ставок сбора сразу выросла бы до 120 рублей", - заключил он.
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