Эксперты опасаются роста цен на рыбу из-за поправок в Налоговый кодекс

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) допускает рост отпускных цен на рыбу в России из-за изменения концепции поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ и повышения ставок сбора на вылов ряда видов рыбы, сообщил РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Минсельхоз РФ в мае 2018 года представил проект поправок в НК, которые, в частности, меняют ставки сбора на вылов ряда водных биоресурсов. На прошлой неделе ВАРПЭ сообщила о направлении первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову обращения с просьбой не менять концепцию поправок в НК, ранее согласованных с бизнес-сообществом. Ассоциация указывала, что 10 сентября налогообложение в отрасли обсуждалось на совещании у Силуанова.

По итогам обсуждения Минсельхозу, Минфину и ФАС были даны поручения подготовить предложения по доработке проекта, а также было предложено рассмотреть ряд изменений в ранее согласованную концепцию. Среди них - установление сбора за пользование водными биоресурсами с учетом уровня накопленной инфляции с 2004 года и рентабельности вылова конкретных объектов промысла.

"Новые ставки сбора, согласно первоначальной концепции изменений в Налоговый кодекс, для добытчиков минтая в Охотском море остались неизменными - 3,5 тысячи рублей, а вот для добытчиков краба и горбуши в Дальневосточном бассейне – могли вырасти в 2,3 раза, до 80 тысяч и 7,9 тысячи рублей за тонну соответственно", - напомнил Зверев.

Если же учесть показатели инфляции и рентабельности, продолжил собеседник агентства, то ставки станут еще выше: например, за минтай и горбушу придется заплатить уже по 12,273 тысячи рублей. "На треску ставка сбора подскочит до 17 тысяч рублей. Сбор за водные биоресурсы - это плата за еще не выловленную рыбу. Сбор взимается независимо от фактического вылова - взимается из расчета того, какой объем может быть добыт. Реальная промысловая обстановка часто корректирует фактические объемы вылова", - отметил Зверев.