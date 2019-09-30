СМИ: Украина решила закрыть часть Черного моря из-за ракетных стрельб

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украина временно закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб, запланированных в Одесской области. Соответствующую информацию распространил "Украинский милитарный портал".
Стрельбы пройдут 3 и 4 октября в Одесской области. На этот период будет ограничен доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с населенным пунктом Лебедевка.
Какие именно ракетные комплексы задействуют в стрельбах, не уточняется.
Власти Украины и прежде проводили ракетные стрельбы в Одесской области. В частности в августе 2019 года здесь проходили испытания ракетного комплекса "Ольха-М".