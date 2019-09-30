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РИА Новости

СМИ: Украина решила закрыть часть Черного моря из-за ракетных стрельб

03:11 30.09.2019
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© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун" . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украина временно закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб, запланированных в Одесской области. Соответствующую информацию распространил "Украинский милитарный портал".
Стрельбы пройдут 3 и 4 октября в Одесской области. На этот период будет ограничен доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с населенным пунктом Лебедевка.
Какие именно ракетные комплексы задействуют в стрельбах, не уточняется.
Власти Украины и прежде проводили ракетные стрельбы в Одесской области. В частности в августе 2019 года здесь проходили испытания ракетного комплекса "Ольха-М".
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