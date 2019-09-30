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РИА Новости

Российский сенатор предложил Киеву снять транспортную блокаду с Крыма

02:44 30.09.2019 (обновлено: 03:18 30.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил Украине рассмотреть вопрос о полном восстановлении транспортного сообщения с Крымом, включая движение поездов и самолетов.
Украина в конце 2014 года прекратила движение через границу с Крымом автобусов и поездов, а позже и грузовиков, движение легковых автомобилей продолжается. Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий 29 сентября заявил, что Киев строит на обеих ведущих на полуостров дорогах (в Чонгаре и Каланчаке) контрольные пункты и транспортные хабы, но о восстановлении любых рейсов в Крым речи нет.
"Украина могла бы восстановить движение всех видов транспорта, включая автобусное, автомобильное, железнодорожное, авиасообщение. Нам они этим одолжение не сделают, зато создадут хорошие условия для граждан своей страны, чтобы они могли ездить в Крым на отдых, к родственникам, в деловых целях и прочее", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом он считает, что запуск официальных пассажирских перевозок на границе с Крымом будет определенным плюсом для граждан Украины, которые "смогут добираться до пунктов пропуска в цивилизованном порядке".
"Это определенные интонации со стороны украинской власти здравого смысла, что хоть что-то они делают полезного для своих граждан", - сказал сенатор.
Наталья Поклонская
Вчера, 17:27РИА Новости
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