Российский сенатор предложил Киеву снять транспортную блокаду с Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил Украине рассмотреть вопрос о полном восстановлении транспортного сообщения с Крымом, включая движение поездов и самолетов.

Украина в конце 2014 года прекратила движение через границу с Крымом автобусов и поездов, а позже и грузовиков, движение легковых автомобилей продолжается. Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий 29 сентября заявил, что Киев строит на обеих ведущих на полуостров дорогах (в Чонгаре и Каланчаке) контрольные пункты и транспортные хабы, но о восстановлении любых рейсов в Крым речи нет.

"Украина могла бы восстановить движение всех видов транспорта, включая автобусное, автомобильное, железнодорожное, авиасообщение. Нам они этим одолжение не сделают, зато создадут хорошие условия для граждан своей страны, чтобы они могли ездить в Крым на отдых, к родственникам, в деловых целях и прочее", - сказал Цеков РИА Новости.

При этом он считает, что запуск официальных пассажирских перевозок на границе с Крымом будет определенным плюсом для граждан Украины, которые "смогут добираться до пунктов пропуска в цивилизованном порядке".