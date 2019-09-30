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РИА Новости
Новое оружие России

Генерал рассказал о возможностях экипировки "Ратник"

00:13 30.09.2019
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© Фото : министерство обороны Российской ФедерацииЭкипировка для военнослужащих сухопутных войск "Ратник"
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник
© Фото : министерство обороны Российской Федерации
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск "Ратник". Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экипировка "Ратник" в два раза усилила боевые возможности российских военных, рассказал в интервью газете "Красная звезда" главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
"Применение экипировки "Ратник" позволяет увеличить боевые возможности каждого пехотинца в два раза. Улучшена кучность стрельбы в 1,6 раза, увеличена дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза", - сказал он.
Комплект "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. По словам Салюкова ей снабжены 70 процентов военнослужащих Сухопутных войск.
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Новое оружие РоссииОлег СалюковРоссияБезопасность
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