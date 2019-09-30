Генерал рассказал о возможностях экипировки "Ратник"

"Применение экипировки "Ратник" позволяет увеличить боевые возможности каждого пехотинца в два раза. Улучшена кучность стрельбы в 1,6 раза, увеличена дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза", - сказал он.

Комплект "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. По словам Салюкова ей снабжены 70 процентов военнослужащих Сухопутных войск.