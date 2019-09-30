Америка готовит для Китая страшную кару

Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов. Но после того как паника немного улеглась, эксперты всего мира задаются вопросом: не пострадают ли США больше Китая в том случае, если Вашингтон действительно применит экстраординарную меру и отрежет китайским компаниям и заемщикам доступ на свои фондовые рынки?

Суть планов Белого дома разъясняет агентство Рейтер : "Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, сообщили в пятницу три источника, знакомые с ситуацией, что приведет к радикальной эскалации торговой напряженности между США и Китаем. По словам двух источников, этот шаг станет частью более широких усилий по ограничению инвестиций США в китайские компании".

Результат информационного вброса не заставил себя долго ждать: бумаги китайских компаний, которые торгуются в США, начали падать. Например, акции гиганта электронной коммерции Alibaba (владельца известного сервиса AliExpress) упали более чем на пять процентов, стерев за один день свыше 20 миллиардов долларов рыночной капитализации.

Аналогичные падения зафиксированы в акциях других известных компаний: бумаги JD.com упали почти на шесть процентов, Baidu — на 3,67%. Но дело тут не столько в десятках миллиардов долларов потерянной рыночной капитализации, сколько в том, что в случае реализации агрессивных планов, о которых сообщают источники американских агентств Рейтер и Блумберг, США фактически собираются проделать с китайской экономикой то же самое, что попробовали сделать с российской после 2014 года. Причем без введения какого-либо аналога "крымских санкций", а просто так. Хотя, возможно, в качестве политического прикрытия будут использованы какие-нибудь ограничения "за подавление демократических протестов в Гонконге".

Нужно подчеркнуть, что план, о котором пишут СМИ, предполагает двойной удар по китайскому бизнесу и экономике в целом. Речь идет о намерении лишить компании возможности занимать деньги (через выпуск облигаций) у американских инвесторов и привлекать акционерный капитал (через IPO или листинг) на штатовские фондовые биржи. Это действительно напоминает антироссийские меры прошлых лет. Разница в том, что российские корпорации пытались удушить с помощью затруднения доступа к иностранным банковским кредитам и размещению облигаций, а по китайским — бьют по облигациям и акциям на биржах в США, ибо именно это является одним из их главных методов привлечения валютных средств.

Помимо принудительного делистинга, сообщается о планах ограничить вложения американских компаний, фондов (особенно пенсионных) и других инвесторов в китайские фирмы на регуляторном уровне. Это нужно для того, чтобы, например, инвестиционный фонд, лишенный возможности купить акции быстрорастущих и привлекательных компаний на Нью-Йоркской бирже, не открыл себе биржевой счет в Гонконге или Франкфурте и не купил запретные акции там.

Столь радикальная мера, вероятно, связана с серьезным скандалом (оставшимся незамеченным мейнстримными СМИ), который разразился после того, как выяснилось, что американский государственный пенсионный фонд, ответственный за выплаты военных и ветеранских пенсий, оказывается, инвестирует деньги в китайские компании. Причем как минимум три из этих компаний находятся под официальными санкциями Соединенных Штатов.

Многие инвестиции такого рода связаны со спецификой устройства современных финансовых рынков. Самый популярный класс инвестиционных фондов — так называемые пассивные фонды, которые не сами отбирают инструменты для капиталовложений, а инвестируют исключительно в соответствии с составом специальных индексов — эдаких "корзин" из акций или облигаций, которые подпадают под определенные критерии.

В мире есть несколько авторитетных компаний — составителей индексов (индекс-провайдеров), на которые ориентируются фонды, управляющие в сумме триллионами долларов. Как только одна из них (MSCI, S&P Dow Jones Indices, FTSE и так далее) включает в свои индексы какие-то ценные бумаги, инвестиционные фонды их тут же покупают, ибо обязаны это делать, исходя из собственных уставных документов.

В результате как только китайские акции или облигации конкретных компаний становятся достаточно привлекательными и ликвидными, их включают в индексы, а заокеанские (и международные) инвестиционные фонды оказываются обязанными их купить, что не может не злить администрацию Дональда Трампа. Именно для блокирования данного механизма официальный Вашингтон (если верить сообщениям СМИ) разрабатывает те самые регуляторные ограничения на американские портфельные инвестиции в китайские ценные бумаги. Они, вероятно, будут распространяться и на инвестиционные фонды, и на компании, которые составляют индексы для инвестирования.

Наиболее часто встречающаяся оценка общей капитализации 156 китайских компаний, торгующихся на американских биржах, составляет 1,2 триллиона долларов США. А по оценке бывшего руководителя отдела макроэкономического анализа банка Societe General Лоренса МакДоналда , общий "потерянный спрос" в случае исключения соответствующих бумаг из индекса Bloomberg Barclays Credit Index и индексов компании MSCI составит 1,6 триллиона долларов за четыре года.

Может показаться, что команда Трампа все-таки нашла уязвимую точку китайской экономики, удар по которой будет крайне болезненным, причем без каких-то особых рисков для США. Однако это не совсем так, ибо ущерб будет далеко не односторонним.

Американские (да и европейские) инвесторы выбирают китайские финансовые инструменты не из любви к Пекину и не от хорошей жизни. В условиях негативных процентных ставок в Евросоюзе и сверхнизких ставок в США (причем Трамп требует введения отрицательных ставок и по доллару) найти высокодоходные инвестиции, особенно для пенсионных фондов, можно или в самых рискованных уголках западных финансовых рынков (отсюда популярность среди инвесторов так называемых мусорных облигаций от компаний с низким кредитным рейтингом и сомнительными перспективами возврата средств), или на таких рынках, как Китай или Россия. Не зря в портфеле пенсионного фонда штатовских военных оказались акции китайских компаний, а в портфеле пенсионного фонда государственных служащих Калифорнии обнаружили российские облигации.

Это означает, что принудительный патриотизм в исполнении администрации Трампа вряд ли встретит понимание инвесторов. Они будут искать (и находить) варианты обойти соответствующие ограничения. Среди наиболее простых способов — просто покупать акции либо инвестиционные паи специально созданных европейских или азиатских (но не китайских) компаний-прокладок или фондов-прокладок, которые будут на самом деле скрывать в себе, как в матрешке, китайские ценные бумаги.

Более того, очевидным ответным ходом Китая станет массовый листинг на европейских площадках, а также выпуск облигаций в евро, франках или юанях, что, в свою очередь, лишь ускорит процесс дедолларизации мировой финансовой системы и создания мировой финансовой инфраструктуры, не зависящей от капризов Вашингтона.

Вероятно, именно из-за осознания весомости вышеперечисленных последствий Минфин США решил официально заявить , что "пока" таких радикальных мер не планируется.