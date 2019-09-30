Схватка атомных акул. "Ленинский комсомол" против "Наутилуса"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Скоростная, хорошо вооруженная и слишком сложная для своего времени — ровно 65 лет назад, 30 сентября 1954-го, ВМС США подняли флаг на первой в мире атомной субмарине USS Nautilus. Впрочем, американцы вырвались вперед ненадолго. Спустя три года со стапелей сошел "Ленинский комсомол". Оба корабля определили облик современного подводного флота, у обоих на борту случались ЧП. О том, как начиналась эра АПЛ, — в материале РИА Новости.

Первая реакторная

Морские баталии Второй мировой войны вскрыли недостатки дизель-электрических субмарин. Под водой они могли находиться считанные часы, командирам приходилось часто всплывать для подзарядки аккумуляторов и пополнения запасов воздуха. В надводном положении лодки были уязвимы для ударов с воздуха и теряли свой главный козырь — скрытность.

С началом холодной войны СССР и США бросили все силы на создание принципиально новой энергетической установки для подводных крейсеров — на базе атомного реактора. Подлодки с таким "сердцем" могли оставаться под водой практически неограниченное время, всплывая лишь для пополнения запасов продовольствия, перевооружения и смены экипажа.

© AP Photo / stf Первая американская атомная подводная лодка USS Nautilus (SS-571) в реке Темзе в Гротоне, штат Коннектикут. 1954 год © AP Photo / stf Первая американская атомная подводная лодка USS Nautilus (SS-571) в реке Темзе в Гротоне, штат Коннектикут. 1954 год

К разработке корабельного ядерного реактора для ВМС американские инженеры приступили в 1939-м, однако из-за Второй мировой войны сроки сдвинулись вправо. В начале 1950-х конгресс выделил деньги на постройку первой атомной субмарины — 37 миллионов долларов.

"Наутилус" спустили на воду в январе 1954-го. От дизель-электрических предшественников АПЛ отличалась не только реактором, но и конструкцией корпуса, расположением цистерн, помещений и оборудования. При водоизмещении четыре тысячи тонн двухвальная энергоустановка разгоняла лодку под водой до 20 узлов. На случай аварии имелись два дизель-генератора.

Экипаж "Наутилуса" состоял из 100 матросов и 11 офицеров. Вооружение — шесть носовых 533-миллиметровых торпедных аппаратов с боекомплектом в 24 торпеды. Максимальная глубина погружения, по современным меркам, небольшая — чуть более 200 метров. По шумовым характеристикам лодка была, мягко говоря, далека от идеала. Турбины создавали такую вибрацию, что сонар "глох" уже на скорости в четыре узла. Впрочем, негативный опыт учли в дальнейшем.

"Наутилус" не раз попадал в чрезвычайные ситуации — сказывалась нехватка опыта эксплуатации таких кораблей. В 1957-м при попытке всплыть на Северном полюсе атомоход наткнулся на дрейфующую льдину и повредил перископ. Покорить верхушку планеты ему удалось лишь спустя год. "Наутилус" стал первым кораблем в истории, дошедшим сюда своим ходом.

© AFP 2019 / INP Первая американская атомная подводная лодка USS Nautilus (SS-571) © AFP 2019 / INP Первая американская атомная подводная лодка USS Nautilus (SS-571)

Тогда же, во время боевой службы, атомоход дал течь, а позже загорелся из-за воспламенения тепловой изоляции турбины высокого давления. Обошлось без жертв. В 1966-м субмарина протаранила авианосец USS Esseх, пробила ему борт ниже ватерлинии. Корабль остался на плаву, а лодка отправилась на базу с изуродованным ограждением рубки.

Ответ Советов

Первая советская АПЛ Б-3 "Ленинский комсомол" получилась более быстроходной и глубоководной: 30 узлов, 300 метров. Силовая установка — двухвальная, из двух водо-водяных реакторов. Экипаж — 104 моряка, продолжительность автономного плавания достигла рекордных двух месяцев против одного у "Наутилуса".

Советские стратеги задумывали эту лодку как инструмент для нанесения ударов крупнокалиберной ядерной торпедой по военно-морским базам США, однако позже решили оснастить АПЛ восемью стандартными торпедными аппаратами. Боекомплект — два десятка торпед в обычном снаряжении и шесть с ядерными боеголовками по 15 килотонн каждая.

На первое боевое дежурство лодка ушла в 1961-м. Спустя год совершила длительный переход подо льдами Арктики. Плавание было сопряжено с огромным риском. Толщина льда над головами подводников — до 25 метров. Поиск в сплошном ледовом поле полыньи для всплытия превратился в рискованный квест. Лодка сильно "фонила", а шум винтов отражался от ледового панциря и мешал акустикам. Однако с задачей экипаж справился — 17 июля 1962-го "Ленинский комсомол" всплыл в районе Северного полюса.

Всего АПЛ выполнила семь боевых служб, участвовала в учениях стран Варшавского договора "Север". Шесть раз командование Северного флота объявляло "Ленинский комсомол" "отличной ПЛ". Двести двадцать восемь подводников, служившие на Б-3 в разные годы, награждены орденами и медалями.

Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" (проекта 627) Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" (проекта 627)

Однако были в истории "Ленинского комсомола" и трагические страницы. Восьмого сентября 1967-го во время боевого дежурства в Норвежском море на лодке произошел пожар в первом и втором отсеках. Погибли 39 подводников. К счастью, взрыва торпед удалось избежать, лодка самостоятельно вернулась на базу.

И "Наутилус", и "Ленинский комсомол" стали своеобразными символами эпохи зарождения мощных подводных атомных флотов. Сегодня ведущие военные державы располагают куда более быстроходными и технически совершенными субмаринами, однако все они ведут свою родословную от ранних советских и американских АПЛ.