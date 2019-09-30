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РИА Новости

Бизнесмен из Екатеринбурга приручил волков и стал звездой инстаграма

08:00 30.09.2019
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© Фото : страница Кирилла Потапова в InstagramКирилл Потапов с волком
Кирилл Потапов с волком
© Фото : страница Кирилла Потапова в Instagram
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Третий год Кирилл Потапов из Екатеринбурга неразлучен с волками — разве что только не спит с ними в вольере. Еще щенками он спас их: забрал из зоопарка, где они были обречены на существование в маленькой клетке с бетонным полом. Кирилл долго изучал повадки животных, кормил их мясом прямо с руки и в итоге стал для них "семьей". Молодой человек ведет блог в инстаграме, где рассказывает о ручных волках, страница пользуется большой популярностью. Он уверен: мало кому в мире удавалось так приручить хищников.

"Мои пушистые дети"

Кирилл уже не помнит, когда завел первого питомца: говорит, что не растается с животными с раннего детства. У него жили кошки, собаки, кролики утки и даже змеи. Но крупных хищников не было, о них он читал в книгах.
"Мне всегда нравилось лечить зверей, помогать им, изучать их. Родные пророчили мне будущее биолога. Однако судьба распорядилась иначе: я стал лингвистом. Второе высшее — муниципальное управление. Сейчас я занят в рекламной сфере, у меня свой бизнес. Поскольку животные — это только хобби, на них я ничего не зарабатываю", — делится подробностями Потапов.
Альфа и Уголёк — первые волки в доме Кирилла — родились в частных питомниках. Он выкупил их по объявлению. А Ракша и Акелла названы в честь героев "Маугли", они попали к екатеринбуржцу из муниципальных зоопарков.
Потапов поставил перед собой, казалось бы, невыполнимую задачу — приручить волков. Ухаживать за ними, признается собеседник, было нелегко. Маленькие щенки капризничали как дети: то колики в животе, то зубы лезут. Завтрак, обед и ужин — строго по расписанию, а рацион такой богатый, что позавидовал бы любой человек.
Обо все этом Кирилл рассказывал в соцсетях. Сначала делал это просто так, а вскоре заметил, что интерес к аккаунту стремительно растет. Теперь за его страницей следят более 100 тысяч человек — и, судя по профилям подписчиков, интересуется в основном зарубежная публика: из Швейцарии, Италии, Турции.

"Интересно, потому что волка, равно как росомаху или рысь, сложнее всего приручить. А у меня получилось. Я вложил в них всю свою любовь, все силы. Они — мои "пушистые дети". Такого уровня доверия, до которого я дошел, мало кому удалось достичь. Да, волк может жить рядом с человеком, таких историй полно. Но чтобы сидеть у них в логове, руками вытаскивать у них мясо изо рта — не каждый сможет. Чего уж там волки, попробуйте отнять сырое мясо у маленькой домашней собачки!" — Кирилл не скрывает гордости.

О своих "детях" он может говорить часами, с особой нежностью. За три года их характеры не поменялись — какими были в детстве, такими и остались. Альфа — спокойная. Уголек, наоборот, очень активный. К каждому животному Кирилл нашел подход: "Волки — самые эмоциональные из хищников и очень умные. Они способны любить, им не чуждо самопожертвование, знают, что такое траур, могут тосковать по родным. По ним видно, когда они злятся, грустят, радуются. И если воспитываешь волка как своего ребенка, знаешь его характер до мелочей".
В апреле этого года у Альфы было первое пополнение. Кирилл рассказывает об этом с трепетом, ведь он сам принимал роды и первым взял щенков на руки. Альфа долго не могла родить, в итоге ее пришлось везти в больницу. Все это время Потапов находился вместе с ней. Из шестерых щенков выжила только Вита, что с латинского переводится как "жизнь".
"Потом Альфа себе шов вскрыла, так, что кишки вылезли. Я держал их руками, пока вез к врачу. Это был самый стрессовый месяц в моей жизни, но все обошлось", — вспоминает он. Подписчики пристально следили за судьбой молодой мамы и всячески подбадривали хозяина.

"Я не вожак, а друг"

В своем аккаунте Кирилл пытается разрушить стереотип о том, что волки — опасные звери. Их демонизируют в сказках, мультиках. "Но в жизни все ровно наоборот", — говорит он. Более того, Кирилл утверждает, что эти хищники в принципе не могут быть злыми и агрессивными по отношению к людям. У волков, по его словам, антропофобия: на паническом уровне боятся людей, из-за того что их веками истребляли. "Они никогда не нападут на человека, если он сам для них не представляет опасности. Так что злые волки — просто байка".
Он даже по телефону в присутствии зверей говорит на полтона тише. "Я никогда не повышал при них голос, ни разу не ругался. Потому что они распознают агрессию и перестанут мне доверять, начнут бояться", — объясняет собеседник. И волки никогда на него не рычали.
В комментариях под каждым постом — с десяток похожих друг на друга сообщений: "Я тоже хочу завести волка, где вы его купили?" Кирилл подчеркивает, что в квартире такое животное держать нельзя, да и сравнивать с собакой — огромное заблуждение.

"Волки очень своенравные. Им нельзя ничего запрещать, чтобы не доминировать. Нужно прежде всего оставаться другом. Никаких "фу", — наставляет Потапов.

Некоторые пользователи признаются Кириллу, что полностью пересмотрели отношение к животному миру и теперь тоже хотят заниматься зверями. "Одна женщина недавно написала, что ее дочка, вдохновившись моим инстаграмом, подготовила доклад по защите окружающей среды в школе. И думает о том, чтобы посвятить себя этой теме. Мы отправили ей открытку: я подписал, а Уголек "прокомпостировал" клыками".

"Косулю сбили, что нам делать?"

Потапов в шутку называет себя фанатиком животных. Прежде чем завести волков, он проштудировал не один десяток книг. Подружился с биологами из университетов, в том числе и МГУ. Недавно вместе с ними он побывал в экспедиции на Камчатке — изучал китов и касаток, морских львов, медведей. А вскоре отправится волонтером в африканский реабилитационный центр в Йоханнесбурге — помогать в уходе за леопардами, носорогами и львами. Потом планирует поработать с американскими ихтиологами — посмотреть на белых акул.
У него накопилось столько опыта, что пришлось задуматься, как в дальнейшем его передать другим. Так родилась идея создания центра реабилитации и мониторинга хищных и домашних животных.
Центр появится рядом с деревней Новоипатово в Свердловской области. Власти района и предприятие "Уральские нивы" поддержали проект и подарили 100 гектаров. Подобных экологических кластеров в России (да и в мире) еще нет, подчеркивает Потапов. Приют там найдут не только дикие животные, но и брошенные хозяевами домашние питомцы, осиротевшие, покалеченные, звери, спасенные из цирков и зоопарков.
Диких животных, пострадавших от рук браконьеров, в центре будут лечить, социализировать либо возвращать привычную среду обитания. Домашним — искать новую семью.
Центр должен открыться в конце года, но уже сейчас Кирилла "атакуют". По несколько раз в неделю ему звонят незнакомые люди из разных уголков страны: "Здесь косулю сбили на дороге, что делать?"

"В трубку плачут, высылают фотографии, у меня самого сердце сжимается. Голова порой кругом идет, но всем всегда стараюсь помочь. Вечером, перед тем как лечь спать, я отвечаю на все комментарии. Так и засыпаю с телефоном в руках".

В планах также — открыть в центре зоошколу для детей с полным погружением в изучение флоры и фауны. "Сейчас в школах есть уроки музыки, кружки по изобразительному искусству, а погружения в мир животных — нет. Мне порой интересно слушать, что говорят люди, когда подходят к вольерам в зоопарке. Один раз стал свидетелем разговора ребенка с отцом у клетки со львом. Мальчик спрашивает: "А это кто?" Родитель, поглядев на гриву животного, с полной уверенностью ответил: "Это тигр, сынок".
В свободное время Кирилл работает над детской книгой о своих питомцах. До этого он выпустил коллекцию одежды с волчьей символикой. Еще записывает вой своих хищников на рекордер и собирается издать "Волчью оперу" — коллекцию рингтонов. Все вырученные деньги тратит на содержание зверей и строительство новых просторных вольеров.
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