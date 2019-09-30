Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2019 года

Модель и актриса Мадалина Диана Генея на красной дорожке 76 Венецианского международного кинофестиваля.
Модель и актриса Мадалина Диана Генея на красной дорожке 76 Венецианского международного кинофестиваля.
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на совместной пресс-конференции по итогам V встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на совместной пресс-конференции по итогам V встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Команда России выполняет упражнение с мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Команда России выполняет упражнение с мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовую площадку космодрома Байконур.
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовую площадку космодрома Байконур.
Военнослужащие на построении перед началом выполнения учебно-боевой задачи в рамках подготовки офицеров на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае.
Военнослужащие на построении перед началом выполнения учебно-боевой задачи в рамках подготовки офицеров на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае.
Гигантский круизный лайнер Spectrum of the Seas в порту Владивостока.
Гигантский круизный лайнер Spectrum of the Seas в порту Владивостока.
Участники VII Московского марафона.
Танк Т-72Б3 на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" в Кемеровской области.
Танк Т-72Б3 на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" в Кемеровской области.
Бриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала в весовой категории 63-69 кг против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
Бриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала в весовой категории 63-69 кг против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
Болельщики ЦСКА во время матча восьмого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами "Арсенал" (Тула) и ЦСКА (Москва).
Болельщики ЦСКА во время матча восьмого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами "Арсенал" (Тула) и ЦСКА (Москва).
Промомодели у спецтехники KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019.
Промомодели у спецтехники KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве.
Празднование дня оружейника в Ижевске.
Фотозона на празднике винограда в интерактивном парке "Викинг" в Симферопольском районе Крыма.
Фотозона на празднике винограда в интерактивном парке "Викинг" в Симферопольском районе Крыма.
Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения городской средней школы No6.
Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения городской средней школы No6.
Актриса Пенелопа Крус перед показом фильма "Осиная сеть" на Венецианском фестивале.
Актриса Пенелопа Крус перед показом фильма "Осиная сеть" на Венецианском фестивале.
Пилотажная группа ANBO (Литва) на самолетах Як-50 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.
Пилотажная группа ANBO (Литва) на самолетах Як-50 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.
Свадьба режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.
Свадьба режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.
Автомобиль LADA Priora с двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, на одной из улиц Краснодара.
Автомобиль LADA Priora с двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, на одной из улиц Краснодара.
Участник реконструкции эпизода Афганской войны (1979-1989 гг.) на VI Крымском военно-историческом фестивале на Федюхиных высотах.
Участник реконструкции эпизода Афганской войны (1979-1989 гг.) на VI Крымском военно-историческом фестивале на Федюхиных высотах.
Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон на пресс-конференции в Сочи перед этапом Гран-при Формулы-1.
Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон на пресс-конференции в Сочи перед этапом Гран-при Формулы-1.
Выступление девушек в национальных костюмах на открытии школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
Выступление девушек в национальных костюмах на открытии школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках V Восточного экономического форума.
Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках V Восточного экономического форума.
Закрытие фестиваля "Круг света 2019" в Москве.
Тоннелепроходческий щит на строительной площадке станции большой кольцевой линии метро "Карамышевская" в Москве.
Тоннелепроходческий щит на строительной площадке станции большой кольцевой линии метро "Карамышевская" в Москве.
Автомобиль на федеральной трассе Р257 "Енисей" в Красноярском крае.
Автомобиль на федеральной трассе Р257 "Енисей" в Красноярском крае.