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РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2019 года

11:00 30.09.2019 (обновлено: 11:01 30.09.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель и актриса Мадалина Диана Генея на красной дорожке 76 Венецианского международного кинофестиваля.

Итальянская модель и актриса Мадалина Диана Генея на красной дорожке 76-го Венецианского международного кинофестиваля
1 из 30

Модель и актриса Мадалина Диана Генея на красной дорожке 76 Венецианского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на совместной пресс-конференции по итогам V встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на совместной пресс-конференции по итогам V встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
2 из 30

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на совместной пресс-конференции по итогам V встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз".
Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
3 из 30
Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз".
© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Команда России выполняет упражнение с мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Команда России выполняет упражнение с 5-ю мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике 2019 в Баку
4 из 30

Команда России выполняет упражнение с мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Транспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовую площадку космодрома Байконур.

Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
5 из 30

Транспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовую площадку космодрома Байконур.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на качелях на Осеннем бульваре в Москве.
Отдыхающие катаются на качелях на Осеннем бульваре в Москве
6 из 30
Отдыхающие катаются на качелях на Осеннем бульваре в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на построении перед началом выполнения учебно-боевой задачи в рамках подготовки офицеров на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае.

Военнослужащие РФ на построении перед началом выполнения учебно-боевой задачи в рамках подготовки офицеров Вооруженных сил РФ на полигоне Раевский в Краснодарском крае
7 из 30

Военнослужащие на построении перед началом выполнения учебно-боевой задачи в рамках подготовки офицеров на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Гигантский круизный лайнер Spectrum of the Seas в порту Владивостока.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
8 из 30

Гигантский круизный лайнер Spectrum of the Seas в порту Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Илья Питалев

Участники VII Московского марафона.

Участники VII Московского марафона во время забег
9 из 30

Участники VII Московского марафона.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3 на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" в Кемеровской области.

Танк Т-72Б3 на полигоне Юргинский в Кемеровской области во время стратегических командно-штабных учений Центр-2019
10 из 30

Танк Т-72Б3 на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" в Кемеровской области.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Бриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала в весовой категории 63-69 кг против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

Russia Boxing WorldsБриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала по боксу в весовой категории 63-69 кг против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге
11 из 30

Бриан Арреги (Аргентина) в поединке 1/8 финала в весовой категории 63-69 кг против Бобоусмона Батурова (Узбекистан) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Болельщики ЦСКА во время матча восьмого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами "Арсенал" (Тула) и ЦСКА (Москва).

Болельщики ЦСКА во время матча 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Арсенал и ПФК ЦСКА
12 из 30

Болельщики ЦСКА во время матча восьмого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами "Арсенал" (Тула) и ЦСКА (Москва).

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Промомодели у спецтехники KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019.

Промомодели у спецтехники KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019 в Москве
13 из 30

Промомодели у спецтехники KAMAZ на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans 2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве
14 из 30

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Празднование дня оружейника в Ижевске.

Истребитель СУ-35 во время празднования дня оружейника в Ижевске
15 из 30

Празднование дня оружейника в Ижевске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Фотозона на празднике винограда в интерактивном парке "Викинг" в Симферопольском районе Крыма.

Девушка фотографируется в виноградной фотозоне на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
16 из 30

Фотозона на празднике винограда в интерактивном парке "Викинг" в Симферопольском районе Крыма.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения городской средней школы No6.

Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями после посещения средней общеобразовательной школы No6 города Тулуна
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Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения городской средней школы No6.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкАэростат на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи.
Аэростат на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
18 из 30
Аэростат на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи.
© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Пенелопа Крус перед показом фильма "Осиная сеть" на Венецианском фестивале.

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке перед показом фильма Осиная сеть в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
19 из 30

Актриса Пенелопа Крус перед показом фильма "Осиная сеть" на Венецианском фестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМеждународная команда кельтских танцев выступает на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной Площади в Москве.
Международная команда кельтских танцев выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
20 из 30
Международная команда кельтских танцев выступает на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной Площади в Москве.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пилотажная группа ANBO (Литва) на самолетах Як-50 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

Пилотажная группа ANBO на самолетах Як-50 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
21 из 30

Пилотажная группа ANBO (Литва) на самолетах Як-50 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Дмитрий Буланов / Перейти в фотобанк

Свадьба режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в свадебной машине в Москве
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Свадьба режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.

© РИА Новости / Дмитрий Буланов
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Автомобиль LADA Priora с двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, на одной из улиц Краснодара.

Автомобиль LADA Priora с установленными двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, на одной из улиц Краснодара
23 из 30

Автомобиль LADA Priora с двухметровыми колесами, стилизованными под колеса кареты, на одной из улиц Краснодара.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участник реконструкции эпизода Афганской войны (1979-1989 гг.) на VI Крымском военно-историческом фестивале на Федюхиных высотах.

Участник реконструкции эпизода Афганской войны (1979-1989 гг.) в рамках VI Крымского военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах
24 из 30

Участник реконструкции эпизода Афганской войны (1979-1989 гг.) на VI Крымском военно-историческом фестивале на Федюхиных высотах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон на пресс-конференции в Сочи перед этапом Гран-при Формулы-1.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон на пресс-конференции в Сочи, где пройдет Формула 1 ВТБ Гран-при России 2019
25 из 30

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон на пресс-конференции в Сочи перед этапом Гран-при Формулы-1.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Выступление девушек в национальных костюмах на открытии школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.

Выступление девушек в национальных костюмах на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
26 из 30

Выступление девушек в национальных костюмах на открытии школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках V Восточного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
27 из 30

Владимир Путин на церемонии награждения призеров III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет в рамках V Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Закрытие фестиваля "Круг света 2019" в Москве.

Посетители на закрытии фестиваля Круг света 2019 в Москве
28 из 30

Закрытие фестиваля "Круг света 2019" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тоннелепроходческий щит на строительной площадке станции большой кольцевой линии метро "Карамышевская" в Москве.

Тоннелепроходческий щит на строительной площадке станции большой кольцевой линии метро (БКЛ) Карамышевская в Москве
29 из 30

Тоннелепроходческий щит на строительной площадке станции большой кольцевой линии метро "Карамышевская" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Автомобиль на федеральной трассе Р257 "Енисей" в Красноярском крае.

Автомобиль на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
30 из 30

Автомобиль на федеральной трассе Р257 "Енисей" в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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