Sputnik отказали в доступе на конференцию Консервативной партии Британии

Информационный экран с логотипом международного информационного агентства и радио Sputnik на Неделе российского бизнеса в Москве. Архивное фото

Информационный экран с логотипом международного информационного агентства и радио Sputnik на Неделе российского бизнеса в Москве

ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости. Российскому информационному Российскому информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала.

Заявку на аккредитацию подали за месяц до начала съезда. Однако ответ с отрицательным решением от оргкомитета мероприятия агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего поступка.

"Аккредитация для СМИ не предоставлена", — говорится в письме организаторов.

В российском МИД пообещали принять симметричные меры в отношении британских СМИ.

Ранее в сентябре оппозиционная Лейбористская партия аккредитовала журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию.

Конференция тори является важной с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон в среду выступит с заглавной речью.