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РИА Новости
Медиавойны

Sputnik отказали в доступе на конференцию Консервативной партии Британии

20:38 29.09.2019 (обновлено: 21:34 29.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИнформационный экран с логотипом международного информационного агентства и радио Sputnik на Неделе российского бизнеса в Москве
Информационный экран с логотипом международного информационного агентства и радио Sputnik на Неделе российского бизнеса в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Информационный экран с логотипом международного информационного агентства и радио Sputnik на Неделе российского бизнеса в Москве. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости. Российскому информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала.
Заявку на аккредитацию подали за месяц до начала съезда. Однако ответ с отрицательным решением от оргкомитета мероприятия агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего поступка.
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"Аккредитация для СМИ не предоставлена", — говорится в письме организаторов.
В российском МИД пообещали принять симметричные меры в отношении британских СМИ.
Ранее в сентябре оппозиционная Лейбористская партия аккредитовала журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию.
Конференция тори является важной с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон в среду выступит с заглавной речью.
Это уже не первый случай, когда консерваторы не допускают на свою конференцию представителей российской стороны. В частности, год назад правящая партия Великобритании отказала сотрудникам посольства России в Лондоне в посещении своего главного ежегодного мероприятия.
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МедиавойныSputnikБорис ДжонсонВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
На БиБиСи рестрикции накладывать не пробовали? Их тут много разных. Денег качают не хило
29 сентября, 20:59
VPVassya Pupkind
1410001
Ну а теперь выслушаем возмущение МИД и разойдёмся... Когда же интересно последует адекватный ответ в виде лишения аккредитации мелкобританских СМИ?
29 сентября, 20:59
Сергей Серый
1011004
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