Sputnik отказали в доступе на конференцию Консервативной партии Британии

ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости. Российскому информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала.
Заявку на аккредитацию подали за месяц до начала съезда. Однако ответ с отрицательным решением от оргкомитета мероприятия агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего поступка.
"Аккредитация для СМИ не предоставлена", — говорится в письме организаторов.
В российском МИД пообещали принять симметричные меры в отношении британских СМИ.
Ранее в сентябре оппозиционная Лейбористская партия аккредитовала журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию.
Конференция тори является важной с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон в среду выступит с заглавной речью.
Это уже не первый случай, когда консерваторы не допускают на свою конференцию представителей российской стороны. В частности, год назад правящая партия Великобритании отказала сотрудникам посольства России в Лондоне в посещении своего главного ежегодного мероприятия.