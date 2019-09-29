Путин освободил от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, соответствующий документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.

До подписания закона от налога на доходы физических лиц были освобождены доходы в натуральной форме граждан, пострадавших от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, в виде оказанных в их интересах услуг обучения и содержания в образовательных организациях, а также медицинских услуг и услуг санаторно-курортных организаций.

Закон уточняет, что от НДФЛ теперь будут освобождаться доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в таких чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.

От НДФЛ также законом освобождаются доходы граждан, которые предоставляют пострадавшим от террористических актов, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств жилые помещения на условиях аренды, плата за которую осуществляется за счет средств бюджетной системы РФ. Эта льгота предоставляется в пределах сумм, полученных пострадавшими для аренды жилья из соответствующего бюджета.