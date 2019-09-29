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РИА Новости

Путин освободил от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС

19:53 29.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, соответствующий документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.
До подписания закона от налога на доходы физических лиц были освобождены доходы в натуральной форме граждан, пострадавших от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, в виде оказанных в их интересах услуг обучения и содержания в образовательных организациях, а также медицинских услуг и услуг санаторно-курортных организаций.
Закон уточняет, что от НДФЛ теперь будут освобождаться доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в таких чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 19:36РИА Новости
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
От НДФЛ также законом освобождаются доходы граждан, которые предоставляют пострадавшим от террористических актов, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств жилые помещения на условиях аренды, плата за которую осуществляется за счет средств бюджетной системы РФ. Эта льгота предоставляется в пределах сумм, полученных пострадавшими для аренды жилья из соответствующего бюджета.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, его нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть будут иметь обратную силу.
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